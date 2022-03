L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 marzo 2022. In periodo positivo, parlando in relazione ai sei segni in analisi in questo contesto, solo due fortunati. Diciamo che a poter stare al riparo da eventuali preoccupazioni i fortunati amici nativi dello Scorpione nonché dei Pesci, quest'oggi confermati entrambi in giornata da cinque stelle. Il giovedì di metà settimana in imminente arrivo si preannuncia abbastanza favorevole non solo per i due simboli astrali appena citati ma anche per Bilancia e Acquario, considerati in buon periodo.

Curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrebbe avere problemi a cui porre rimedio? Lo scopriremo subito iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 marzo e al responso delle stelle: target, le attività di lavoro con i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano. Pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione. Qualcuno si sta attivando per soddisfare le vostre esigenze, guardate al futuro con serenità ed ottimismo. In ambito lavoro, da un angolo di cielo scocca una luce che vi raggiunge e alla quale potete afferrarvi come ad una fune per risalire la china.

In amore, tranquillizzatevi: invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Single, che fine ha fatto la vostra timidezza? Non ce n’è più traccia, siete intraprendenti e molto sicuri di poter conquistare chi vi piace...

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata sorprendente!

L’umore è in risalita e potete trascorrere la giornata occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori. La visita inaspettata di un amico (o amica) di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’. Nel lavoro cercate di utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano strategico a medio/lungo termine.

A metà giornata potreste concludere un buon affare. In ambito amoroso invece, potete contare su un’ottima sintonia fisica, ma per raggiungere una vera intesa con il partner dovreste aprirvi di più al dialogo. Single, qualcosa, o meglio qualcuno, attirerà la vostra attenzione, ma dovrete stare attenti a non ferire i sentimenti di altre persone coinvolte.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 17 marzo mette in conto la possibilità che possa maturare una giornata "sottotono". Dunque, non certo esaltante il periodo ma tutto sommato abbastanza sereno. La giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze, noiose ma necessarie. Non è il momento di prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione.

Nel lavoro, approfittate di un attimo di calma per mettere a punto un piano da seguire durante l’intera prossima settimana, evitando così di perdere tempo prezioso. In amore molte, troppe ambiguità. Occorrerebbe un salutare dialogo chiarificatore, per dissolvere come per magia ogni eventuale malinteso. Single, con l’umore sotto i tacchi vi chiudete in voi stessi come ricci. Non lamentatevi se chi vi piace vi lascerà cuocere nel vostro stesso brodo!

Oroscopo e stelle del 17 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Potrebbe essere questa una giornata da vivere con cautela, nel rispetto dei ritmi e delle esigenze del corpo. Distribuite le forze in modo equilibrato, senza strafare. Maretta invece nei rapporti con l’esterno.

Le vostre esigenze e quelle altrui questo giovedì proprio non s’incontrano. Cercate un compromesso e moderate i toni. Tenete a freno il vostro temperamento battagliero, privilegiando la diplomazia piuttosto che la prevaricazione. Nel lavoro, evitate di essere impulsivi e frettolosi nell’ambiente in cui operate, cercate anzi di tener conto di alcune delicate dinamiche interpersonali. In amore, possibili tensioni e battibecchi anche nella coppia. Vi sentite poco disposti a mediare e ad ascoltare attentamente chi vi sta vicino. Single, sarete d'umore scuro, emotivamente stonati e avrete voglia di starvene un po’ per conto vostro. Evitate le scuse poco credibili, siate sinceri!

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo di routine.

Vi aspetta purtroppo una giornata densa di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Nel lavoro, giornata un po’ sbiadita per alcune questioni in sospeso. Poche idee si affacciano alla mente e l’entusiasmo è merce abbastanza rara. In amore l'intraprendenza che vi anima darà una coloritura vagamente aggressiva ai rapporti amorosi. Urge dose massiccia di tenerezza. Single, fra le cose lasciate indietro c’è anche un amore mai dimenticato. È probabile che torni alla ribalta, creando un po’ di scompiglio...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 17 marzo predice un giorno favoloso!

In transito nel segno della Vergine, la Luna dispensa serenità e vi indirizza verso soluzioni vincenti. Programmi o spostamenti saranno protetti dalle stelle. Cogliete al volo un’opportunità fortunata. Al lavoro sarete efficienti e precisi come sempre, ma anche comprensivi e disponibili nei confronti di chi ha meno esperienza. Umore leggero e tanta voglia di condivisione in ambito sentimentale potrebbero farvi rivivere emozioni che credevate sopite. Con il partner come anche con gli amici più cari avrete molte occasioni di scambio. Single, eventuali incomprensioni si chiariranno velocemente se sarete disponibili all’ascolto e alla mediazione. La primavera intanto è alle porte ed è la stagione ideale per pianificare un programma di attività fisica: palestra, piscina? Qualsiasi cosa, purché seguite con costanza.