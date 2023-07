Cinque nuovi embrioni di rinoceronte bianco settentrionale sono stai creati in una laboratorio in Kenya ad opera del team di biologi del BioRescue, al lavoro per tentare di salvare la specie dall'estinzione.

L'iter in laboratorio

E' di pochi giorni fa la notizia che il team internazionale di biologi di BioRescue è riuscito a creare in Kenya cinque nuovi embrioni di rinoceronte bianco del Nord. “A quattro anni dall’inizio di questo ambizioso progetto per salvare il rinoceronte bianco settentrionale dall’estinzione, il consorzio BioRescue ha compiuto progressi significativi verso il suo obiettivo finale” si legge nel post pubblicato dal gruppo su Facebook.

Il progetto, finanziato dal governo tedesco, era finalizzato a fecondare spermatozoi prelevati dall'ultimo esemplare maschio, ormai deceduto, su Fatu, una delle pochissime femmine della stessa specie rimaste al mondo. Fatu vive in Kenya insieme a Najin, la madre. Entrambe sono nate in uno zoo della Repubblica Ceca e trasferite nel loro habitat naturale nel 2009. Con questi ultimi 5, in totale sono 29 gli embrioni congelati in attesa di poter dare vita a dei nuovi esemplari. Non è la prima volta che si tenta la via della fecondazione artificiale, in passato i tentativi di inserire embrioni nei rinoceronti bianchi sono però tutti falliti.

Futuro e speranze

Il processo di fecondazione ad oggetto porta a 29 il numero di embrioni creati sin qui.

Sono stati tutti crioconservati a temperature molto ridotte in vista di un futuro trasferimento a madri surrogate di rinoceronte bianco meridionale. Lo sperma per la fecondazione proviene invece da due tori diversi, migliorando così la poliedricità genetica.

Stando a quanto affermato dall’Ol Pejeta Conservancy, il team di BioRescue ha compiuto un altro passo promettente verso la salvezza della specie, selezionando due femmine selvatiche di rinoceronte bianco meridionale come potenziali madri surrogate dato che né Fatu né Najin sono in grado di portare avanti una gravidanza.

Se da una parte è in corso una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il rinoceronte bianco settentrionale, anche quello bianco meridionale è minacciato considerati gli appena 18.000 esemplari rimasti in vita in natura.

L'idea allo stato attuale sarebbe quella di far nascere i cuccioli provenienti dagli embrioni, creati artificialmente, in un Ambiente naturale, a breve il team proseguirà i propri lavori agendo proprio in tal senso.