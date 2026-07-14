A Campobasso, l'allerta idrica si fa sentire a causa di un anomalo e significativo aumento dei consumi di acqua potabile. Il 14 luglio 2026, la sindaca Marialuisa Forte ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza per fronteggiare questa situazione, che interessa non solo il capoluogo ma l'intera area servita dall'acquedotto Molisano Destro. L'incremento dei consumi è direttamente collegato alla forte ondata di caldo che sta colpendo il Molise e l'Italia intera, mettendo sotto pressione le risorse idriche locali.

L'azienda di gestione idrica Molise Acque ha comunicato che le infrastrutture di sollevamento e distribuzione sono sottoposte a un lavoro straordinario a causa delle temperature estive elevate.

Questa condizione, se non gestita con attenzione, potrebbe portare a cali di pressione o interruzioni del servizio nelle abitazioni. Per prevenire tali disagi, la sindaca Forte ha sollecitato la massima collaborazione dei cittadini, invitandoli ad adottare comportamenti virtuosi e responsabili per evitare ogni forma di spreco, dispersione o uso improprio della risorsa idrica, un bene prezioso e limitato.

Misure e raccomandazioni per un uso consapevole dell'acqua

Per contribuire attivamente al risparmio idrico, sono state indicate alcune regole quotidiane fondamentali. Si raccomanda di evitare usi non domestici dell'acqua potabile, come il lavaggio di automobili, cortili o piazzali privati. È inoltre consigliabile limitare l'irrigazione di orti e giardini, riducendola al minimo indispensabile e preferibilmente nelle ore notturne, per minimizzare l'evaporazione.

All'interno delle abitazioni, è cruciale controllare i consumi, verificando che i rubinetti siano ben chiusi e che non vi siano perdite occulte negli impianti privati. Adottare comportamenti virtuosi, come non lasciare scorrere l'acqua inutilmente mentre ci si lava i denti o si lavano i piatti, rappresenta un piccolo ma significativo gesto di responsabilità.

La sindaca ha inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale a potenziare i controlli sulla rete pubblica. L'obiettivo è individuare e riparare tempestivamente eventuali perdite, contribuendo così a una gestione più efficiente della risorsa. L'appello si conclude con un forte richiamo: solo attraverso un impegno collettivo e consapevole sarà possibile tutelare la comunità e garantire la continuità del servizio idrico per tutte le famiglie di Campobasso, preservando un bene essenziale per la vita quotidiana.

GRIM Scarl: garanzia del servizio e invito alla responsabilità

In questo contesto di emergenza, GRIM Scarl, la società che gestisce le risorse idriche in Molise, ha voluto rassicurare la popolazione. Nonostante la forte sollecitazione causata dall'aumento delle temperature e dal conseguente picco dei consumi, l'erogazione del servizio idrico è attualmente garantita in modo regolare per tutti i Comuni e gli utenti del territorio regionale. Questo risultato è frutto di importanti investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, anche grazie ai fondi del PNRR, e delle costanti attività di monitoraggio della rete.

GRIM Scarl invita anch'essa la popolazione e gli utenti a un uso consapevole e parsimonioso dell'acqua potabile, suggerendo di ridurre al minimo i consumi non essenziali, in particolare durante le ore di massima richiesta giornaliera.

Per supportare i cittadini nelle buone pratiche quotidiane, la società ha predisposto un vademecum operativo dedicato al risparmio idrico, consultabile sul proprio portale aziendale. La società ringrazia infine tutti gli utenti per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati in questo periodo critico, sottolineando l'importanza della partecipazione di tutti per la sostenibilità del sistema idrico.