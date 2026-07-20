Proseguono le trattative di calciomercato per rinforzare le proprie squadre in vista della prossima stagione. In queste ore, Samuele Ricci è stato offerto alla Juventus poiché il centrocampista non rientra nei piani del nuovo tecnico Rubens Amorim. Il 24enne piace alla dirigenza bianconera, ma ad oggi non è stata presentata nessuna offerta ai rossoneri.

Juve: Ricci piace, ma costa 20 milioni di euro

Samuele Ricci era stato considerato incedibile dalla dirigenza rossonera, ma con l'arrivo di Amorim sulla panchina il centrocampista italiano non sembra essere adatto al suo gioco.

Dunque l'entourage del 24enne sta cercando di piazzare il giovane calciatore e tra i vari club alla quale è stato proposto c'è anche la Juve. Alla Continassa il calciatore della Nazionale Azzurra piace molto, ma a Milanello non intendono fare sconti per il giovane talento. Dunque se la Juve vuole portare Ricci a Torino dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro almeno che non si tenti di inserire nella trattativa un possibile scambio con Federico Gatti. Va detto che il centrocampista è seguito molto attentamente anche dall'Atalanta: il tecnico Maurizio Sarri dai tempi della Lazio che ha messo nel mirino il 24enne.

Per quanto riguarda il capito portieri, alla Continassa potrebbero provare l'affondo per Dibu Martinez anche se l'ingaggio è ritenuto troppo oneroso vista l'età dell'argentino.

Dunque Guglielmo Vicario resta sempre in cima alla lista, mentre Zion Suzuki attende una chiamata per lasciare Parma. Jeff Ekhator invece potrebbe essere già messo sul mercato dalla Juve, poiché potrebbe essere un modo per arrivare a Mateo Pellegrino.

Le novità sugli altri club di Serie A

La Roma ha presentato una seconda offerta al West Ham del valore di 45 milioni di euro per ingaggiare Crysencio Summerville, ma il club inglese l'ha respinta al mittente. Dunque a Trigoria dovranno presentare una terza offerta per portare l'olandese a Roma sponda giallorossa, altrimenti occorre iniziare a pensare ad un piano b. Alejandro Garnacho ha invece dato la sua priorità alla Roma in casa di partenza.

Il Napoli tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic ha deciso di sacrificare quest'ultimo tra i pali.

Il 29enne ha accettato il trasferimento, ma intende decidere lui la squadra dove giocare il prossimo anno.

L'Inter ha messo nel mirino Singo, ma il calciatore del Galatasaray ha una clausola rescissoria da 55 milioni di euro e un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus. Al contrario Benjamin Pavard vuole restare alla Pinetina e quindi sta cercando di convincere la dirigenza nerazzurra a farlo restare. Sirene dell'Al Hilal di Simone Inzaghi su Alessandro Bastoni.

Luka Modric è invece pronto a prolungare il suo contratto di un anno col Milan, in modo da giocare un'altra stagione sotto la guida di Rubens Amorim: dietro la scelta del centrocampista croato c'è proprio lo zampino del nuovo tecnico rossonero.