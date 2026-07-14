Il Cotrab Basilicata compie un significativo passo avanti nel rinnovamento del trasporto pubblico regionale, annunciando l'introduzione di ventidue nuovi autobus alimentati a metano. Questa iniziativa, che si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento della flotta, mira a offrire ai cittadini lucani un servizio più efficiente, sostenibile e all'avanguardia. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, ridurre drasticamente l'impatto ambientale dei trasporti, dall'altro, innalzare la qualità complessiva dell'offerta.

Contemporaneamente all'arrivo dei mezzi ecologici, il consorzio ha presentato una innovativa applicazione per dispositivi mobili, pensata per rivoluzionare l'acquisto dei biglietti.

Questa soluzione digitale consentirà agli utenti di procurarsi i titoli di viaggio direttamente tramite smartphone, semplificando notevolmente l'accesso ai servizi di trasporto pubblico. L'introduzione dell'app rappresenta un chiaro segnale della volontà di Cotrab di favorire la digitalizzazione e rendere l'utilizzo degli autobus più agevole, in particolare per le nuove generazioni e per chi predilige le tecnologie digitali.

Mobilità sostenibile: i nuovi autobus a metano

I ventidue autobus a metano rappresentano il cuore dell'impegno di Cotrab verso una mobilità più sostenibile. Progettati per garantire minori emissioni inquinanti rispetto ai veicoli tradizionali alimentati a gasolio, questi mezzi testimoniano la scelta strategica del metano come carburante.

Tale decisione non solo contribuisce attivamente alla tutela dell'ambiente, ma allinea anche il consorzio alle più recenti direttive europee in materia di sostenibilità e innovazione nel settore dei trasporti. I nuovi veicoli saranno impiegati strategicamente sulle principali linee del trasporto pubblico locale in Basilicata, garantendo una copertura capillare e un servizio modernizzato su tutto il territorio regionale.

L'app per la biglietteria digitale: un passo verso il futuro

L'applicazione per la biglietteria digitale è stata sviluppata con l'intento di migliorare significativamente l'esperienza dell'utente. Attraverso questa piattaforma, i passeggeri avranno la possibilità di acquistare i biglietti direttamente dal proprio smartphone, eliminando la necessità di recarsi fisicamente alle biglietterie e riducendo i tempi di attesa.

Questo sistema innovativo offre una maggiore flessibilità nella gestione degli spostamenti e si inserisce in un più ampio percorso di innovazione tecnologica che il Cotrab sta implementando. L'obiettivo è rendere il servizio di trasporto pubblico non solo più efficiente e accessibile, ma anche più rispondente alle esigenze di una società sempre più connessa e digitalizzata, migliorando complessivamente l'esperienza di viaggio per tutti i cittadini lucani.