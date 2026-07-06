Gianluca Comazzi, attuale assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, è stato nominato nuovo presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Questa nomina segna un significativo ritorno per Comazzi alla guida dell’Agenzia, un incarico che aveva già ricoperto con successo tra il 2023 e il 2024. La presidenza di AIPo segue un meccanismo di rotazione biennale, come previsto tra le Regioni che hanno istituito l'Agenzia.

Comazzi subentra a Elisa Venturini, assessore all’Ambiente della Regione Veneto, la quale continuerà a far parte del Comitato di Indirizzo.

Al suo fianco, nel Comitato, rimangono figure istituzionali di rilievo come il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

Nel suo primo intervento da presidente, Comazzi ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando l’importanza strategica che AIPo riveste per la sicurezza dei territori e delle comunità che vivono lungo il fiume Po. Ha dichiarato: “Metterò nuovamente a disposizione dell’Agenzia le competenze e l’esperienza maturate in questi anni nella tutela del territorio e nella difesa del suolo”. Ha inoltre evidenziato l'impegno a lavorare in piena sinergia con le altre Regioni e gli enti locali per rafforzare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, nonché per salvaguardare e valorizzare il Po e il suo ecosistema, a beneficio dell’ambiente e dei cittadini.

AIPo: struttura e iniziative chiave

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) è un ente pubblico fondamentale, che aggrega le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. La sua missione principale è la gestione e la tutela del fiume Po e del suo vasto bacino, con un focus sulla promozione della sicurezza idraulica, la difesa del suolo e la valorizzazione ambientale. Il Comitato di Indirizzo, guidato a rotazione dai rappresentanti delle Regioni, è l'organo preposto al coordinamento delle strategie e delle attività dell’Agenzia.

Tra le recenti e significative iniziative promosse da AIPo, spicca l’evento di presentazione della “Rinaturazione dell’area del Po”, tenutosi il 19 giugno 2026 a Parma.

L’incontro, ospitato nella prestigiosa Sala del Ridotto del Teatro Regio, ha fatto parte dell’importante investimento PNRR – Next Generation EU. Ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui la Commissaria Europea per l’Ambiente, rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell’Ambiente, che hanno discusso i risultati raggiunti e le prospettive future di questo ambizioso progetto di rinaturazione. L'iniziativa è finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Il ruolo strategico del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo di AIPo, composto dai delegati delle quattro Regioni fondatrici, detiene un ruolo cruciale nell’orientare le politiche di tutela e valorizzazione del fiume Po.

La sua presidenza a rotazione assicura una partecipazione equilibrata e una rappresentanza equa di tutte le Regioni coinvolte. Con la nomina di Gianluca Comazzi, l’Agenzia conferma il suo impegno nel percorso di collaborazione interregionale, mirato a potenziare le strategie di prevenzione del rischio idrogeologico e a proteggere l’ecosistema fluviale.

L’investimento nella “Rinaturazione dell’area del Po” si configura come una delle azioni più rilevanti promosse da AIPo. Questo progetto coinvolge attivamente enti locali, università e autorità di bacino, con l'obiettivo di migliorare la resilienza ambientale e la qualità del territorio. Tali sforzi sono pienamente allineati con gli obiettivi del PNRR e con le direttive europee per una transizione ecologica efficace e sostenibile.