L'ondata di calore che ha investito la Toscana sta mettendo a dura prova il settore zootecnico regionale, con un allarme lanciato da Coldiretti Toscana. L'afa persistente ha provocato un significativo calo nella produzione di latte, che in alcune stalle ha raggiunto punte del 30%. Questo drastico decremento è una diretta conseguenza dello stress termico a cui sono sottoposte le vacche da latte, che, a causa delle alte temperature, riducono l'assunzione di cibo e, di conseguenza, la loro capacità produttiva. La diminuzione del latte si traduce inevitabilmente in una minore disponibilità per la produzione di formaggi, impattando l'intera filiera lattiero-casearia.

Una situazione critica si osserva anche negli allevamenti ovini, dove il caldo intenso ha rallentato in modo marcato l'accrescimento degli animali destinati alla carne.

Impatto economico e operativo sugli allevamenti

Il comparto zootecnico toscano, che vanta circa mille allevamenti tra bovini e ovini e genera un valore economico superiore ai 500 milioni di euro, si trova ad affrontare una fase di grande difficoltà. Già gravato da costi operativi elevati e margini di profitto sempre più esigui, il settore è ora ulteriormente compromesso dalle recenti ondate di calore. Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, ha evidenziato l'impegno costante degli allevatori, che "stanno facendo di tutto per garantire il benessere animale e la continuità produttiva".

Per mitigare gli effetti dell'afa, le stalle sono state attrezzate con sistemi di raffreddamento e idratazione: abbeveratoi, ventilatori e doccette che spruzzano acqua nebulizzata lavorano a pieno regime giorno e notte. Queste misure, seppur essenziali per la sopravvivenza e la produttività degli animali, comportano un aumento dei costi energetici e di produzione stimato intorno al 30%.

Conseguenze sulle colture e strategie di adattamento

Le ripercussioni del clima estremo si estendono anche alle colture agricole. La raccolta del fieno, risorsa alimentare insostituibile per bovini e ovini e spesso prodotta autonomamente dagli allevatori, è stata salvata per un soffio. Tuttavia, una forte apprensione riguarda la prossima raccolta del mais, un altro alimento cruciale per l'alimentazione animale.

In diverse zone della Toscana, le coltivazioni di mais hanno subito un forte stress idrico, sollevando il timore di rese inferiori rispetto alle previsioni. Questa eventualità costringerebbe gli agricoltori a rifornirsi di mais sul mercato, con un ulteriore aggravio dei costi. Il caldo feroce non ha risparmiato neanche le colture in pieno campo, causando danni a circa il 20% delle produzioni orticole e frutticole a causa dell'esposizione prolungata alle alte temperature e della scarsità d'acqua. La zootecnia, pilastro del Made in Tuscany, è un settore di vitale importanza per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree rurali e montane della regione.

Il ruolo di Coldiretti Toscana nel contesto attuale

In questo scenario complesso, Coldiretti Toscana si conferma un punto di riferimento essenziale per gli imprenditori agricoli e zootecnici della regione. L'associazione si dedica alla tutela degli interessi degli agricoltori, alla promozione della qualità delle produzioni locali e al sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree rurali. Attraverso la consulenza tecnica, la valorizzazione dei prodotti tipici e la difesa del benessere animale, Coldiretti Toscana opera con una rete capillare di uffici territoriali e servizi dedicati, con l'obiettivo primario di rafforzare e valorizzare l'intero settore agricolo regionale.