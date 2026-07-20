Un importante appello è stato lanciato dall'associazione culturale, sportiva, ricreativa e turistica "Marettimo" per il recupero e la valorizzazione del Faro di Punta Libeccio, una struttura storica e simbolica situata sull'incantevole isola di Marettimo, parte dell'arcipelago delle Egadi. L'iniziativa mira a restituire il faro alla collettività, garantendone una destinazione interamente pubblica.

L'associazione ha formalmente richiesto al sindaco del Comune di Favignana-Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, che ricopre anche la carica di presidente dell'Area Marina Protetta, l'apertura di un tavolo di confronto.

L'obiettivo è definire il futuro della storica struttura una volta scaduta la concessione ai privati, evitando che il complesso possa andare incontro a un progressivo degrado. Si tratta, secondo l'associazione, di un'occasione da non perdere per avviare il recupero di uno dei principali simboli storici e architettonici dell'isola.

Proposte per il rilancio del Faro di Punta Libeccio

Per il futuro del Faro di Punta Libeccio, l'associazione "Marettimo" ha avanzato diverse proposte concrete. Tra queste, spiccano l'idea di creare un museo interamente dedicato alla storia dei fari, un centro di biologia marina o, in alternativa, una struttura destinata alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale.

Queste soluzioni intendono capitalizzare la posizione strategica del faro, che si trova a ridosso della Zona A dell'Area Marina Protetta Isole Egadi.

Tali iniziative non solo promuoverebbero la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico, ma rappresenterebbero anche un'importante opportunità di sviluppo sostenibile per l'intera isola di Marettimo. Il recupero del faro, infatti, potrebbe generare significative ricadute positive sul turismo e sull'occupazione locale, sempre nel pieno rispetto delle finalità di tutela ambientale e valorizzazione culturale che caratterizzano l'area.

Il contesto dell'Area Marina Protetta Isole Egadi

Il Faro di Punta Libeccio è inserito in un contesto di grande pregio ambientale: l'Area Marina Protetta Isole Egadi.

Questa vasta area, che include le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, è gestita direttamente dal Comune di Favignana. Riconosciuta come la più estesa area marina protetta del Mediterraneo, è stata istituita con un decreto ministeriale con l'obiettivo primario di tutelare gli ecosistemi marini e costieri.

Oltre alla conservazione, l'Area Marina Protetta si impegna a promuovere la ricerca scientifica e a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. La Zona A, in particolare, dove sorge il faro, è soggetta a misure di protezione e regolamentazione delle attività umane particolarmente stringenti, a testimonianza dell'elevato valore ecologico del sito.

A ulteriore conferma dell'impegno profuso, l'associazione "Marettimo" ha annunciato la possibile costituzione del comitato "Salviamo il Faro di Marettimo".

Questa iniziativa avrà l'obiettivo di sostenere attivamente il progetto di recupero e di promuovere in maniera capillare la fruizione pubblica della storica struttura, consolidando il legame tra il faro e la sua comunità.