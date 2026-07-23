Il 22 luglio 2026, la città di Trieste ha ospitato un significativo incontro al Circolo della Stampa, promosso dal gruppo Sanitari per Gaza. L'evento, intitolato “Palestina: dall’occupazione permanente all’uccisione intenzionale dei bambini”, ha visto medici e operatori sanitari riunirsi per rinnovare un appello umanitario urgente. L'obiettivo era ribadire la richiesta di pace, un immediato cessate il fuoco e l'indispensabile tutela dei civili nella Striscia di Gaza, un'area martoriata da un conflitto senza fine.

Durante l'incontro, il pediatra Pierpaolo Brovedani ha ripercorso la genesi di un precedente appello, lanciato diciotto mesi prima e sottoscritto da 320 sanitari delle aree giuliana e isontina.

Con amarezza, Brovedani ha dichiarato: “Speravamo, quando abbiamo fatto il primo appello 18 mesi fa, in una risoluzione. Invece siamo qui a parlare ancora, purtroppo, di un massacro che continua”. L'appello originario formulava tre richieste imprescindibili: lo stop immediato ai bombardamenti e alle conseguenti morti di civili e bambini, la cessazione della vendita di armi a Israele e la fine dell'aggressione e dell'uccisione del personale sanitario.

L'Appello Umanitario e le Cifre del Conflitto

Brovedani ha sottolineato come, nonostante l'iniziativa fosse partita da un contesto locale, la speranza di un cambiamento fosse palpabile: “speravamo che qualcosa potesse cambiare, invece le morti continuano”.

I dati presentati sono drammatici: a Gaza si registrano oltre 73.000 morti in due anni e mezzo di conflitto, tra cui un numero elevatissimo di bambini. “Cifre che sono terribili”, ha chiosato il medico, ribadendo il carattere puramente umanitario della loro azione: “cerchiamo di non parlare di politica, ma di questo massacro, questo sterminio di civili e di bambini, passato non sotto silenzio, ma con una indifferenza sconcertante”.

Solidarietà Internazionale e Testimonianze Dirette

Un momento significativo è stato l'intervento da remoto di Tom Potokar, medico specializzato nel trattamento delle vittime di guerra. Potokar ha condiviso la sua preziosa testimonianza come fondatore della rete internazionale Interburns, un'organizzazione creata nel 2006 per potenziare le competenze e migliorare le cure per le ustioni in contesti con scarse risorse.

La sua partecipazione ha rafforzato il messaggio di solidarietà globale e ha evidenziato l'importanza cruciale dell'assistenza medica in scenari di conflitto, sottolineando la necessità di un impegno congiunto per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite.