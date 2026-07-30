La Giunta regionale ha impresso un'accelerazione significativa al piano di messa in sicurezza del celebre sito turistico-naturalistico della Cascata delle Marmore. È stato infatti formalizzato il percorso per l'avvio dell'intervento denominato "Completamento mitigazione rischio idrogeologico in loc. Cascata delle Marmore. III Lotto - salto principale", un'opera considerata strategica e dal valore complessivo di 2 milioni di euro.

L'iniziativa ha già visto il finanziamento della progettazione esecutiva, pari a 190.365 euro, attraverso un fondo ministeriale dedicato.

Attualmente in fase di rendicontazione, il progetto è stato inserito come priorità assoluta nella programmazione delle risorse che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica renderà disponibili nella prima annualità utile. Questo passaggio sottolinea l'importanza strategica dell'intervento per la tutela del patrimonio naturale e la sicurezza pubblica.

Intervento Cruciale per la Sicurezza e la Salvaguardia Ambientale

L'assessore regionale all'Ambiente, Thomas De Luca, ha evidenziato l'importanza di questo progetto, definendolo "un intervento fondamentale per la salvaguardia e la sicurezza dei visitatori di uno dei simboli della nostra regione nel mondo". De Luca ha inoltre richiamato l'attenzione sulla natura delicata del sito, sottolineando che la Cascata delle Marmore è un ecosistema fragile, classificato come area a rischio frana molto elevato (R4).

L'investimento previsto di 2 milioni di euro è destinato a stabilizzare oltre 2000 metri quadrati di parete rocciosa, garantendo così la piena e sicura fruibilità del percorso che conduce al Belvedere della Specola. L'assessore ha concluso, rimarcando che "la stretta sinergia con il Ministero consente di dare continuità a un lavoro di progettazione già finanziato, trasformandolo in tempi brevi in cantieri concreti che utilizzeranno tecniche all’avanguardia e a basso impatto ambientale per preservare l’integrità del sito".

Le Criticità Attuali e la Richiesta di Interventi Urgenti

Il contesto di questa accelerazione è dato anche dalle recenti segnalazioni riguardanti le condizioni del sito. Il Circolo PD di Marmore ha infatti denunciato uno stato di degrado avanzato e di pericolo lungo il sentiero che collega la biglietteria del belvedere superiore alle passerelle sul fiume Velino.

La situazione è stata descritta come insostenibile, con evidenti insidie strutturali che mettono a rischio l'incolumità fisica dei numerosi visitatori, inclusi gruppi di studenti in gita.

Tra le problematiche riscontrate figurano buche profonde, avvallamenti improvvisi e dossi pericolosi nel manto stradale del percorso pedonale. A ciò si aggiungono tombini che sporgono eccessivamente e una rete elettrosaldata che affiora pericolosamente dal terreno in diversi punti. Anche gli accessi presentano criticità, con gradini dotati di strisce di gomma antiscivolo ormai logore e inefficaci. Il Circolo PD ha giudicato inaccettabile che, a fronte dei consistenti incassi annuali derivanti dai biglietti d'ingresso, il Comune non riesca a stanziare le risorse minime per eliminare i pericoli più immediati.

È stata quindi avanzata una richiesta per interventi urgenti di manutenzione, volti a ripristinare il decoro e la sicurezza di un'area che funge da biglietto da visita per la Cascata, agendo con tempestività per prevenire incidenti gravi.