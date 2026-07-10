La Fondazione Campagna Amica, in stretta collaborazione con Coldiretti, ha promosso un'iniziativa di grande rilevanza per la comunità di Catanzaro, allestendo un vivace mercato contadino direttamente presso l'ospedale Pugliese. Questa scelta strategica ha permesso di portare i benefici di una sana alimentazione e la ricchezza dei prodotti agricoli locali in un contesto di cura e benessere, sottolineando il legame indissolubile tra cibo, salute e territorio. L'obiettivo primario dell'evento è stato duplice: valorizzare le eccellenze agroalimentari della regione e promuovere attivamente i principi di una corretta alimentazione tra i cittadini e il personale sanitario.

Un Mercato Contadino per la Comunità e il Benessere

L'evento si è svolto nell'area antistante l'ingresso principale dell'ospedale, garantendo massima visibilità e accessibilità. Numerosi produttori del territorio calabrese hanno partecipato, offrendo una vasta gamma di prodotti tipici della Calabria, freschi e di stagione. I visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire e acquistare direttamente dalle mani di chi coltiva e produce. Questo modello di "filiera corta" non solo assicura la freschezza e la qualità dei prodotti, ma permette anche ai consumatori di conoscere l'origine del cibo e di sostenere direttamente l'economia agricola locale.

L'Importanza della Dieta Equilibrata e dei Prodotti a Chilometro Zero

Il mercato contadino di Catanzaro si inserisce come tappa fondamentale all'interno del più ampio e articolato progetto denominato "Campagna Amica per la salute nel Pugliese". Questa iniziativa mira a sensibilizzare in modo concreto sia i cittadini che gli operatori sanitari sull'importanza cruciale di adottare una dieta equilibrata come pilastro fondamentale per la prevenzione delle malattie e il mantenimento di uno stato di benessere ottimale. La scelta di privilegiare i prodotti locali e a chilometro zero non è solo una questione di gusto, ma rappresenta un impegno verso la qualità, la stagionalità e la sostenibilità. Consumare alimenti prodotti nel proprio territorio significa infatti beneficiare di prodotti più freschi, con minori tempi di trasporto e un impatto ambientale ridotto, contribuendo al contempo a rafforzare il tessuto economico e sociale della regione. L'iniziativa ha voluto ribadire come l'alimentazione sia un vero e proprio strumento di cura e prevenzione, integrando il messaggio di salute direttamente nel quotidiano delle persone.