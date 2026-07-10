Il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria, ha annunciato un significativo stanziamento di fondi per la regione. La cabina di regia sulla crisi idrica, convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha infatti programmato finanziamenti per 147,7 milioni di euro destinati all’Umbria. Queste risorse saranno impiegate in dodici interventi strategici volti al potenziamento e alla messa in sicurezza del sistema idrico regionale.

Marchetti ha definito tale risultato di straordinaria importanza per l’Umbria, sottolineando il ruolo cruciale del Ministero nella gestione dell’emergenza idrica.

L’annuncio è stato accompagnato da espressioni di gratitudine verso il ministro Matteo Salvini per il suo sostegno e l’impegno dimostrato a favore della regione.

Interventi e Obiettivi per la Rete Idrica

Il piano delineato prevede dodici interventi mirati a rafforzare la rete idrica umbra, garantendo una maggiore sicurezza e resilienza di fronte alle emergenze legate alla scarsità d’acqua. Questi finanziamenti rappresentano una risposta concreta alle criticità emerse negli ultimi anni, con l’obiettivo primario di ottimizzare la gestione delle risorse idriche e prevenire future situazioni di crisi idrica.

Tra le opere previste figurano il potenziamento delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di nuove condotte e l’adeguamento dei sistemi di approvvigionamento.

L’attenzione è focalizzata sia sulle esigenze immediate del territorio sia sulla sostenibilità a lungo termine dell’intero sistema idrico regionale, assicurando una gestione proattiva e lungimirante.

Il Contesto Regionale e il Piano "Umbria Resiliente"

L’iniziativa del Ministero si inserisce armoniosamente nel più ampio quadro dei piani strategici regionali per la sicurezza idrica. In questo contesto, l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (Auri) ha presentato il piano denominato “Umbria resiliente”, un progetto articolato in otto interventi per un importo complessivo di 151 milioni di euro. Il piano, illustrato dal presidente di Auri, Antonino Ruggiano, e dal direttore, Giuseppe Rossi, si propone di prevenire e mitigare in modo risolutivo gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso il rinnovamento e la realizzazione di infrastrutture idriche essenziali.

I progetti regionali di maggiore rilievo includono il collegamento con i grandi invasi del Chiascio e di Montedoglio, l’interconnessione tra diversi sistemi acquedottistici e la posa di nuove condotte. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha evidenziato come “questo piano svolge appunto questa funzione ed è lo straordinario risultato di un intenso e virtuoso lavoro di squadra”. Gli interventi sono stati concepiti per garantire all’Umbria autonomia e sicurezza nell’approvvigionamento idrico, anche nei periodi di maggiore criticità.