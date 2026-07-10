Un nuovo progetto è stato avviato per difendere il cappero Igp di Pantelleria dai parassiti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Enea e il Consorzio di tutela del cappero di Pantelleria Igp. L'obiettivo è sviluppare strategie innovative per contrastare la diffusione dei parassiti, che mettono a rischio la produzione di questa tipicità siciliana.

Il Progetto e i Ruoli

Il progetto prevede l'uso di metodi di monitoraggio e controllo dei parassiti, con un focus su tecniche sostenibili e rispettose dell'ambiente. Il Consorzio di tutela, che rappresenta i produttori locali, ha sottolineato l'urgenza di proteggere il cappero Igp.

Questo prodotto è apprezzato per le sue qualità organolettiche e per il suo valore economico per l'isola di Pantelleria.

Importanza e Difesa del Cappero

Il cappero di Pantelleria ha ottenuto la certificazione Igp grazie alle sue caratteristiche uniche, legate al territorio d'origine. Negli ultimi anni, i parassiti hanno causato danni significativi alle coltivazioni, compromettendo la produzione. Il progetto congiunto intende fornire strumenti efficaci ai produttori per salvaguardare le piante e garantire la qualità del prodotto finale. L'Enea offrirà le proprie competenze scientifiche per individuare soluzioni efficaci e sostenibili.

Il Consorzio di tutela del cappero di Pantelleria Igp continua a promuovere iniziative per valorizzare e proteggere il prodotto, coinvolgendo istituzioni e centri di ricerca. L'impegno congiunto mira a rafforzare la filiera e a preservare un'autentica eccellenza agroalimentare, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.