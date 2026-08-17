Nel corso del mese, la Toscana è stata interessata da forti temporali e precipitazioni intense che hanno colpito diverse zone della regione. Gli episodi di maltempo si sono manifestati con particolare incisività nelle province di Siena e Arezzo, oltre che sulle Colline Metallifere, dove sono stati registrati valori pluviometrici di notevole entità. Le piogge più abbondanti, seppur caratterizzate da una distribuzione localizzata, si sono concentrate in un breve arco di tempo, generando effetti intensi e talvolta repentini sul territorio regionale.

Dettagli sulle precipitazioni e le aree maggiormente coinvolte

L'analisi dettagliata dei dati meteorologici ha evidenziato che i cumulati mensili più elevati sono stati rilevati sulle Colline Metallifere, con un totale impressionante di 150 millimetri di pioggia, interamente attribuibili ai violenti temporali che si sono abbattuti sulla zona il 31 agosto. Anche in altre aree significative della regione, come la Lunigiana, le Apuane e le province di Pistoia, Siena e Arezzo, si sono registrati importanti volumi di pioggia, con valori che hanno oscillato tra i 100 e i 150 millimetri. Nonostante l'intensità di questi eventi isolati, il numero complessivo di giorni piovosi – definiti come quelli in cui è caduto almeno un millimetro di pioggia – è risultato generalmente inferiore alla media climatologica regionale.

Nei capoluoghi toscani, i giorni di pioggia sono variati tra un minimo di uno e un massimo di tre, con la sola e notevole eccezione di Arezzo, che ha contato quattro giorni piovosi. Questo dato peculiare sottolinea con chiarezza la natura spiccatamente temporalesca delle precipitazioni di agosto, caratterizzate da forte intensità e durata limitata, piuttosto che da piogge diffuse e persistenti.

Il contesto meteorologico generale del mese di agosto in Toscana

Il report meteorologico regionale ha delineato un quadro climatico per il mese di agosto che si è rivelato decisamente più caldo della media storica. Le temperatura sono state costantemente superiori su tutto il territorio toscano, un'anomalia che ha interessato sia i valori massimi giornalieri sia quelli minimi.

Le anomalie termiche più marcate e significative sono state riscontrate in particolare al sud della regione e lungo i settori appenninici settentrionali, dove le temperature massime hanno superato la media di ben 6-7 gradi Celsius. Le temperature minime, pur mostrando anomalie positive leggermente più contenute rispetto alle massime, sono state comunque significative, contribuendo a un mese complessivamente caldo. Per quanto riguarda il regime delle piogge, pur essendo risultate inferiori alla media climatologica in sei dei capoluoghi di provincia esaminati, hanno invece superato la media a Siena e Arezzo, città dove i cumulati registrati hanno raggiunto almeno il doppio del valore mensile atteso per il periodo.

La predominanza dell'alta pressione per gran parte del mese ha determinato condizioni di stabilità e bel tempo sulla Toscana e su gran parte dell'Italia, rendendo gli episodi temporaleschi, seppur localmente intensi e di breve durata, eventi isolati all'interno di un contesto prevalentemente soleggiato.