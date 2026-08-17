Nel Verbano-Cusio-Ossola (Vco), i temporali del 17 agosto 2026 non sono stati sufficienti a porre fine all'emergenza incendi. Nonostante le precipitazioni, diversi roghi attivi persistono, mantenendo i vigili del fuoco e le squadre di soccorso impegnati su più fronti per il contenimento delle fiamme e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Situazione e Interventi Antincendio

Le fiamme, alimentate dalla siccità, hanno interessato sei località del Vco: Premosello Chiovenda, Vogogna, Trontano, Beura Cardezza, Druogno e Malesco. Le squadre dei vigili del fuoco, affiancate da volontari e protezione civile, sono intervenute per arginare gli incendi e prevenire ulteriori danni.

Sebbene le piogge abbiano contribuito in parte a rallentare l'avanzata dei focolai, non sono state sufficienti a risolvere completamente la situazione critica, che richiede massima attenzione.

L'allerta rimane alta su tutto il territorio e le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con l'impiego di tutti i mezzi disponibili. Le autorità locali raccomandano prudenza ai residenti, invitandoli a seguire le indicazioni e a monitorare costantemente l'evolversi degli eventi. Dalle squadre di soccorso impegnate è stato ribadito: 'Nonostante i temporali, l'emergenza non è ancora finita'.

Il Territorio del Verbano-Cusio-Ossola

Il Verbano-Cusio-Ossola, provincia piemontese, è caratterizzato da una vasta area montuosa e boschiva.

Questo territorio, ricco di comuni e aree naturali di pregio, è particolarmente esposto in estate a fenomeni di siccità e al conseguente elevato rischio incendi. La presenza estesa di aree boschive rende la gestione di emergenze come quella attuale particolarmente complessa, richiedendo un coordinamento efficace tra diverse squadre e l'impiego di mezzi specializzati, spesso anche aerei.

Le operazioni di spegnimento e bonifica nel Vco vedono la regolare partecipazione di vigili del fuoco, volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) e protezione civile. Essi collaborano sinergicamente per limitare i danni e salvaguardare la sicurezza di persone e ambiente. Il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e del territorio, unitamente alla vigilanza attiva, è fondamentale per prevenire nuovi episodi e gestire al meglio le emergenze in corso, garantendo una risposta rapida ed efficace.