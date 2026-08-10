Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone, ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza in vista di Ferragosto, periodo in cui si registra un preoccupante aumento degli abbandoni di animali domestici a causa delle partenze estive. "Gli animali non si abbandonano. Mai": con queste parole il primo cittadino ha richiamato l'attenzione sul fenomeno, sottolineando l'importanza della responsabilità nei confronti di cani, gatti e altri animali accolti nelle famiglie.

Carbone ha ribadito che la civiltà di una comunità si misura anche dalla protezione dei soggetti più fragili e indifesi.

Ha esortato: "Che sia un cane, un gatto o qualsiasi altro animale che avete accolto con voi, abbiatene cura. Non sono oggetti da lasciare quando diventano scomodi, ma compagni di vita che dipendono dalle nostre scelte e dalla nostra responsabilità". Il sindaco ha inoltre evidenziato che San Giorgio a Cremano è stato tra i primi comuni italiani ad adottare, nel 2021, un Regolamento per la tutela e il benessere degli animali. L'articolo 8 di tale regolamento sancisce esplicitamente il divieto di abbandono, definendolo non solo contrario ai principi di rispetto e civiltà, ma anche un vero e proprio reato.

Controlli e sensibilizzazione per il benessere animale

Nel suo intervento, Carbone ha offerto un suggerimento pratico ai cittadini che si trovassero in difficoltà: chiedere aiuto, informarsi sulle soluzioni disponibili e coinvolgere familiari, amici o associazioni.

Ha ribadito con forza che una difficoltà temporanea non può mai giustificare l'abbandono di un animale domestico.

Parallelamente all'appello del sindaco, l'amministrazione comunale prosegue con determinazione l'attività di controllo e sensibilizzazione attraverso la Polizia Municipale, guidata dal Comandante Gabriele Ruppi. È stata istituita una vera e propria task force con un duplice obiettivo: prevenire sia l'abbandono illecito di rifiuti sia i comportamenti scorretti da parte dei proprietari di animali, con particolare attenzione alla problematica della mancata raccolta delle deiezioni canine. Finora, sono state elevate quindici sanzioni amministrative, per un totale di circa tremila euro.

Queste violazioni sono state accertate anche grazie all'efficace impiego di sistemi di videosorveglianza e fototrappole, che consentono di individuare i responsabili.

Il ruolo strategico della Polizia Municipale e della tecnologia

Le attività di controllo e sensibilizzazione, oltre a sanzionare le infrazioni, mirano a costruire un maggiore senso civico e un profondo rispetto per la città. Il Comandante della Polizia Municipale ha riscontrato un notevole miglioramento nei comportamenti dei cittadini già dai primi turni di ispezione, sottolineando come la presenza costante degli agenti rappresenti un deterrente concreto per chi continua ad adottare pratiche scorrette. L'obiettivo primario dell'amministrazione rimane quello di proseguire con controlli regolari e iniziative di sensibilizzazione mirate a garantire il benessere degli animali e la tutela degli spazi pubblici per l'intera comunità.