Con l'avvicinarsi di Ferragosto, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone, ha lanciato un accorato appello alla cittadinanza per sensibilizzare contro il crescente fenomeno dell'abbandono degli animali domestici. Il periodo delle vacanze estive, infatti, è tristemente noto per l'aumento degli episodi in cui cani, gatti e altri animali vengono lasciati soli, spesso a causa delle partenze per le ferie.

L'appello del sindaco Carbone contro l'abbandono degli animali

"Gli animali non si abbandonano. Mai": con queste parole incisive, il primo cittadino ha esortato la comunità a prendersi cura con responsabilità dei propri compagni a quattro zampe.

Carbone ha rimarcato come "la civiltà di una comunità si misura anche da come protegge i più fragili e gli indifesi", sottolineando l'importanza di un comportamento etico e compassionevole. Ha ricordato che ogni animale accolto in famiglia non è un oggetto usa e getta da lasciare quando diventa scomodo, bensì un compagno di vita che dipende interamente dalle scelte e dalla responsabilità delle persone che lo hanno adottato e accolto.

Il sindaco ha inoltre evidenziato l'impegno del Comune di San Giorgio a Cremano, che nel 2021 è stato tra i primi in Italia ad approvare un Regolamento per la tutela e il benessere degli animali. L'articolo 8 di questo regolamento sancisce in modo esplicito il divieto di abbandono, specificando chiaramente che tale comportamento "non è soltanto contrario ai principi di rispetto e civiltà, ma costituisce anche un reato perseguibile legalmente".

Carbone ha offerto un suggerimento pratico a chi si trovasse in difficoltà, invitando a chiedere aiuto, informarsi sulle soluzioni possibili e coinvolgere familiari, amici o associazioni competenti. Ha ribadito con forza che "una difficoltà temporanea non può mai trasformarsi in un abbandono", enfatizzando la necessità di trovare alternative responsabili.

Sensibilità e solidarietà: l'esempio virtuoso di Adrano

L'attenzione verso il benessere degli animali e la lotta all'abbandono si manifesta anche in altre realtà locali, evidenziando una crescente consapevolezza sul territorio nazionale. In Sicilia, nella città di Adrano, il sindaco Fabio Mancuso ha recentemente espresso un pubblico ringraziamento ad alcune giovani ragazzine.

Queste si sono distinte per aver prestato cura e attenzione a un cucciolo di pastore tedesco, trovato abbandonato e vilmente legato a un palo della luce in via Della Resistenza.

Mancuso ha elogiato il loro gesto definendolo "di straordinaria sensibilità e maturità", un esempio luminoso di come la vera bellezza di Adrano risieda proprio in questi atti semplici, generosi e pieni di umanità. L'amministrazione di Adrano ha condannato fermamente questo spregevole atto di abbandono, assicurando che la Polizia Locale è già al lavoro per l'accertamento delle responsabilità relative all'episodio, operando con la dovuta discrezione per individuare i colpevoli.

Questi episodi, che si verificano in diverse parti d'Italia, sottolineano l'importanza cruciale di una sensibilizzazione continua sul rispetto e la tutela degli animali.

È fondamentale agire soprattutto nei periodi dell'anno in cui il rischio di abbandono aumenta drasticamente, come durante le partenze estive. Le amministrazioni locali ribadiscono con forza il ruolo insostituibile della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni, considerandola la chiave per prevenire efficacemente e contrastare con determinazione questo fenomeno inaccettabile e crudele.