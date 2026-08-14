Il lago Trasimeno si trova in una situazione di allarme emergenziale a causa del livello eccezionalmente basso delle sue acque. L'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza il 14 agosto 2026, evidenziando le gravi criticità che affliggono il bacino umbro e che destano profonda preoccupazione tra le istituzioni locali.

Melasecche ha sottolineato come l'attuale livello del Trasimeno sia sceso a valori che non si registravano da molto tempo, mettendo seriamente a rischio non solo il delicato ecosistema lacustre, ma anche le vitali attività economiche e turistiche che dipendono strettamente dal lago.

La situazione, ha ribadito, impone interventi urgenti e un monitoraggio costante per prevenire un ulteriore e potenzialmente irreversibile peggioramento.

Le cause del preoccupante abbassamento del livello idrico

L'assessore ha dettagliato che il marcato calo del livello idrico è il risultato di una combinazione di fattori avversi. Tra questi, spiccano la prolungata scarsità di precipitazioni e le elevate temperature che hanno caratterizzato l'intera stagione estiva. Questi elementi climatici hanno congiuntamente contribuito a una drastica riduzione della risorsa idrica disponibile, con significative ripercussioni sulle attività agricole, che necessitano dell'acqua del lago, e sul settore turistico, che vede compromessa l'attrattiva del bacino.

Di fronte a tale scenario, Melasecche ha assicurato che le istituzioni regionali stanno attivamente valutando diverse soluzioni per fronteggiare l'emergenza. Si stanno considerando sia interventi immediati di carattere emergenziale sia l'implementazione di strategie di lungo periodo volte a una più efficiente e sostenibile gestione delle risorse idriche. "La situazione è estremamente seria e richiede risposte concrete e immediate", ha affermato l'assessore, evidenziando l'urgenza di agire.

Il ruolo strategico del Lago Trasimeno per l'Umbria

Il lago Trasimeno, il più esteso dell'Italia centrale, rappresenta un pilastro fondamentale per l'equilibrio ecologico e l'economia della regione Umbria. Con una superficie di circa 128 chilometri quadrati e una profondità media di circa sei metri, il bacino svolge un ruolo cruciale per la biodiversità locale.

È inoltre una risorsa strategica insostituibile per il fiorente settore turistico e per le importanti attività agricole che prosperano nell'area circostante.

Le amministrazioni locali e regionali mantengono un costante e attento monitoraggio della situazione. Sono pienamente consapevoli dell'importanza vitale del Trasimeno per l'intero territorio e della stringente necessità di attuare interventi coordinati ed efficaci per tutelare il prezioso bacino e, di conseguenza, le numerose comunità che da esso traggono sostentamento e benessere.