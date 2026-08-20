Plastic Free Onlus rafforza la sua presenza in Molise con due nuove iniziative a Miranda (Isernia) e Gambatesa (Campobasso). Gli eventi, previsti per il fine settimana successivo al 20 agosto 2026, mirano a sensibilizzare cittadini e visitatori sull'urgente problematica dell'inquinamento da plastica e l'abbandono dei rifiuti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 21 agosto, ore 10.30, a Miranda. In collaborazione con l'associazione Miror e il patrocinio comunale, i partecipanti svolgeranno una passeggiata ecologica per raccogliere rifiuti. Sabato 22 agosto, ore 11, Plastic Free debutterà a Gambatesa con un'iniziativa simile, aperta alla cittadinanza.

Collaborazioni strutturate per l'ambiente

Queste iniziative segnano l'avvio di un rapporto più strutturato. Giuseppe Fabbiano, referente regionale, ha dichiarato: "Con entrambe le amministrazioni abbiamo avviato un confronto per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. L'obiettivo non è limitarsi alla singola raccolta, ma costruire una collaborazione che sviluppi nuove iniziative ambientali e percorsi di sensibilizzazione sul territorio."

Il modello di cooperazione è già efficace in Molise. A Trivento, Fabbiano e il sindaco Luigi Pavone hanno firmato un protocollo d’intesa, avviando numerosi eventi volontaristici, tra cui Clean Up e passeggiate ecologiche, che hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole.

L'impegno di Plastic Free Onlus

Plastic Free Onlus è impegnata contro l'inquinamento da plastica monouso e per la sostenibilità ambientale. Attraverso protocolli d’intesa con i Comuni, l'associazione mira a creare sinergie durature e fornire strumenti per un corretto approccio all'ambiente. Le attività includono raccolta rifiuti, percorsi di sensibilizzazione e iniziative educative per cittadini e studenti.