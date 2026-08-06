La città di Torino ha registrato una notte eccezionalmente calda tra il 5 e il 6 agosto, con temperature che hanno superato i 30 gradi. Questo evento conferma un andamento termico decisamente sopra la media stagionale per il capoluogo piemontese, tipico di un'intensa ondata di calore.

Le centraline di Arpa Piemonte, posizionate in via della Consolata, hanno rilevato dati significativi. All'una del mattino, la temperatura ha raggiunto i 30,1 gradi Celsius. Il valore minimo notturno, registrato tra le 2:00 e le 5:00, si è attestato sui 27,2 gradi.

Nel pomeriggio della stessa giornata, la massima ha toccato i 36,4 gradi. Questi valori elevati evidenziano una persistenza di condizioni climatiche estreme, sebbene non sia stato confermato un record assoluto per la città.

Il fenomeno è stato ulteriormente amplificato dall'effetto isola di calore urbana, che contribuisce agli squilibri termici nelle zone densamente edificate. La minima di 27,2 gradi si avvicina ai livelli più alti raggiunti in passato, come i 27,3 gradi registrati il 24 giugno, confermando una tendenza a notti tropicali sempre più frequenti nel contesto urbano torinese.

L'impatto dell'isola di calore urbana

L'isola di calore urbana è un fenomeno climatico che si manifesta con maggiore intensità nelle aree metropolitane caratterizzate da un'alta densità edilizia.

La presenza massiccia di materiali come asfalto, cemento e altre infrastrutture urbane impedisce la naturale dispersione del calore accumulato durante il giorno. Questo calore viene trattenuto e rilasciato lentamente durante le ore notturne, generando significative differenze termiche tra il centro città e le aree circostanti e aggravando il disagio termico per i residenti.

Il monitoraggio di Arpa Piemonte

In questo contesto di temperature estreme, Arpa Piemonte, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, svolge un ruolo cruciale. L'agenzia è incaricata del monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e ambientali della regione. Le sue attività comprendono la raccolta e l'analisi dei dati climatici, la gestione capillare delle centraline di rilevamento distribuite sul territorio e la diffusione tempestiva di informazioni essenziali. Questo lavoro è fondamentale per la cittadinanza e le istituzioni, contribuendo alla consapevolezza sui fenomeni climatici locali.