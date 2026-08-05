Un vasto incendio sta interessando il bosco di Montefalcone nel Sannio dalla giornata di ieri, sviluppandosi su più fronti. L'emergenza ha richiesto un intenso dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco, impegnati per contenere le fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per tutta la notte e sono tuttora in corso, data la complessità del rogo.

Sul posto operano in sinergia tre squadre di pompieri da Campobasso e Termoli, affiancate dai volontari della Protezione civile e dal personale Aib della Regione Molise. Per arginare i roghi nelle zone più impervie, un canadair è in azione, effettuando lanci d'acqua mirati a supporto delle squadre a terra.

Mafalda: un altro fronte di fuoco

Contemporaneamente, un secondo fronte di fuoco sta interessando il paese di Mafalda, dove un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato a ridosso della Statale. Qui è al lavoro una squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano, con il rinforzo di una seconda da Termoli, per gestire l'emergenza e proteggere l'area.

Strategia antincendio: coordinamento e mezzi aerei

L'intervento a Montefalcone nel Sannio e a Mafalda evidenzia la cruciale collaborazione tra Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e personale Aib, supportati da mezzi aerei come il canadair. Questa sinergia tra squadre di terra e supporto aereo è fondamentale per la gestione di incendi boschivi di vaste dimensioni, specialmente in aree impervie.

Tale coordinamento è prassi consolidata per il contenimento delle fiamme e la protezione delle aree.

Le operazioni proseguono per contenere i roghi e limitare i danni alle aree boschive e alle infrastrutture, garantendo la sicurezza del territorio.