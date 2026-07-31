Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa, ha categoricamente escluso l'interesse del gruppo assicurativo francese nell'acquisizione di quote di Assicurazioni Generali. L'annuncio, che pone fine a diverse speculazioni di mercato, è stato rilasciato il 31 luglio 2026 a Trieste, durante un incontro con la stampa. Buberl ha risposto in modo diretto a una domanda specifica riguardante possibili acquisizioni di partecipazioni nel gruppo assicurativo italiano, affermando inequivocabilmente: "Non guardiamo all'acquisto di quote nelle Generali".

L'incontro con i giornalisti si è tenuto in occasione di una visita del CEO di Axa nella città giuliana.

In tale contesto, Buberl ha ribadito con fermezza la posizione strategica di Axa, chiarendo che il gruppo non sta valutando alcuna operazione sul capitale di Generali. Questa dichiarazione ufficiale serve a dissipare le voci di mercato che avevano ipotizzato un potenziale interesse di Axa per una partecipazione nella compagnia assicurativa italiana.

Il manager ha inoltre precisato che la strategia di Axa rimane saldamente incentrata sul rafforzamento delle proprie attività attuali e sull'espansione della propria presenza nei mercati in cui è già operativa. L'obiettivo primario è la crescita organica, senza prevedere operazioni straordinarie o acquisizioni di larga scala nel breve termine che possano distogliere il focus dalle priorità consolidate del gruppo.

La strategia di Axa e le dichiarazioni del CEO

Durante l'incontro a Trieste, Thomas Buberl ha fornito dettagli sulla direzione futura di Axa, rispondendo in modo esplicito alle domande relative a potenziali investimenti in Generali. La sua dichiarazione, "Non guardiamo all'acquisto di quote nelle Generali", ha avuto il chiaro intento di porre fine alle speculazioni di mercato che avevano circondato un possibile interesse di Axa verso il gruppo assicurativo italiano. Buberl ha enfatizzato che Axa intende proseguire con una strategia di crescita organica, privilegiando l'espansione interna e il consolidamento delle proprie posizioni, piuttosto che intraprendere operazioni di acquisizione significative nel prossimo futuro.

Questa impostazione strategica riflette un impegno verso la stabilità e la crescita sostenibile, con un'attenzione particolare all'ottimizzazione delle risorse e all'innovazione nei servizi offerti. L'amministratore delegato ha voluto rassicurare il mercato sulla coerenza delle scelte aziendali, che mirano a rafforzare il core business e la leadership nei settori chiave dell'assicurazione e della finanza.

Profilo e visione del gruppo Axa

Axa si conferma come uno dei principali gruppi assicurativi a livello globale, con la sua sede centrale situata a Parigi. Il gruppo vanta una presenza capillare e opera con successo in numerosi Paesi, offrendo una vasta gamma di prodotti assicurativi e finanziari.

Questi servizi sono progettati per soddisfare le esigenze di un'ampia clientela, che include sia clienti privati che imprese, garantendo soluzioni personalizzate e innovative.

La strategia di Axa è profondamente radicata nei principi di innovazione e digitalizzazione dei servizi. L'azienda investe in nuove tecnologie per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa, con l'obiettivo di consolidare e rafforzare la propria posizione di leadership nei mercati di riferimento. Nel corso della sua storia, Axa ha saputo costruire una solida presenza internazionale attraverso acquisizioni mirate e investimenti strategici in nuove tecnologie.

Un pilastro fondamentale della visione di Axa è l'impegno verso la sostenibilità e una gestione responsabile dei rischi. Questo approccio si traduce in politiche aziendali attente all'impatto sociale e ambientale, oltre che in una rigorosa gestione dei rischi, a beneficio dei propri clienti e della comunità globale.