Bari torna a tingersi d’azzurro. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, nel capoluogo pugliese si correrà la “Deejay Ten”.

Domenica 10 marzo la corsa non competitiva inventata da Pasquale Di Molfetta, alias Linus, il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay, invaderà le strade dunque le strade di Bari.

Solo l’anno scorso alla Deejay Ten barese parteciparono più di 10 mila persone. La manifestazione sbarcherà poi in sole altre tre città italiane: Firenze, Milano [VIDEO] e Roma.

Due le distanze che si possono scegliere

I partecipanti alla corsa non competitiva potranno scegliere se percorrere la distanza più lunga di 10 km o quella più breve di 5 km.

I più allenati potranno compiere il percorso di 10 km (che si snoderà da Corso Vittorio Emanuele al Lungomare), mentre chi vorrà correre o passeggiare in maniera più “soft” potrà percorrere la distanza di 5 km (partirà sempre da Corso Vittorio Emanuele, ma terminerà a Piazza Ferrarese).

Lo start point è fissato, per entrambe le distanze, alle ore 9.00 da Corso Vittorio Emanuele.

Il quartier generale della manifestazione e cioè la sede del “Village” sarà allestito in Piazza Libertà già a partire da Sabato 9 Marzo. La quota di partecipazione è di €15,00 per tutti i partecipanti della 10 km e di €10,00 per quelli della 5 km.

Aperte online già le iscrizioni

Le iscrizioni per partecipare alla Deejay Ten di Bari si sono aperte ieri mattina. Ci si può iscrivere alla corsa grazie a diverse modalità: su internet attraverso il sito dell'emittente radiofonica, via fax al numero 051.9525760, o andando di persona in uno dei “punti ufficiali” disseminati in tutta la regione.

Ci si potrà iscrivere entro le ore 24 di mercoledì 7 marzo.

I partecipanti più veloci a dare la propria adesione alla manifestazione, e cioè entro il 22 Febbraio, riceveranno il pettorale con il proprio nome.

Sul sito della manifestazione anche i consigli su come passare un fantastico weekend a Bari

Non solo sport, ma anche un weekend di relax [VIDEO] sarà possibile vivere in Puglia in occasione della Deejay Ten.

Sul sito della manifestazione sono state infatti inserite "cinque tappe "da percorrere, gustare e ammirare, dalla mattina alla sera, una volta giunti nella città.

Fra i consigli per il sabato mattina mattina c'è quello di gustare la tipica focaccia barese e di visitare Bari Vecchia partendo proprio da piazza Ferrarese fino ad inoltrarsi nei vicoli caratteristici del borgo antico. Nel pomeriggio viene suggerito di percorrere un bel giro in bici con i diversi itinerari proposti dalla Velostazione. Ed infine la sera di prendersi una birra, ammirando il rinnovato Teatro Margherita concludendo la serata con un rapido giro tra i locali della Madonnella ed infine di rincasare "presto" proprio in vista dell'evento sportivo del giorno dopo.