Dopo la bella vittoria contro il Chievo, la Juventus si può godere un po' di meritato riposo. Infatti, i bianconeri riprenderanno a lavorare nella giornata di domani per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Ma in casa Juve si sa c'è sempre qualcuno che lavora anche nei giorni di relax e oggi il JTC non era completamente deserto visto la presenza di due giocatori: infatti, Leonardo Bonucci poco fa ha condiviso una foto che lo ritrae alla Continassa insieme a Juan Cuadrado.

Il colombiano è alle prese con la riabilitazione al ginocchio dopo l'operazione di qualche tempo fa. Per rivedere il colombiano [VIDEO], però, i tifosi della Juve dovranno attendere ancora un po' di tempo e il suo rientro è previsto per la primavera.

Domani, la Juve tornerà ad allenarsi alla Continassa

Per la Juventus, oggi, è un martedì di meritato riposo. Il tecnico livornese ha deciso di regalare qualche ora libera ai suoi ragazzi che sono reduci [VIDEO] da tre partite in dieci giorni e per questo i calciatori bianconeri hanno bisogno di ricaricare le batterie. La Juventus, dunque, tornerà ad allenarsi domani pomeriggio e inizierà a mettere nel mirino la sfida di domenica sera contro la Lazio. Per questa gara la speranza è quella di ritrovare Miralem Pjanic. Il bosniaco ieri era squalificato, ma è anche reduce da una contusione al polpaccio: il numero 5 juventino ha riportato questo problema nella finale di Supercoppa contro il Milan e al suo rientro a Torino si è sottoposto solo a delle terapie. Per il match contro la Lazio è possibile che manchi ancora Mario Mandzukic: il croato è fermo per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide contro Bologna, Milan e Chievo.

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di domenica, ha spiegato che Mario Mandzukic potrebbe rientrare per il match di domenica anche se sarà davvero difficile. Perciò è possibile che la Juventus non voglia correre nessun rischio e il croato tornerà solo quando sarà al top della forma.

Contro la Lazio è possibile che ci sia qualche cambio

Domenica contro la Lazio, non è da escludere che Massimiliano Allegri faccia qualche cambio anche perché mercoledì 30 gennaio è prevista la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dunque contro la Lazio in difesa potrebbe rivedersi Leonardo Bonucci, mentre Giorgio Chiellini potrebbe riposare. Oltre alla difesa non sono da escludere novità pure a centrocampo con Miralem Pjanic che potrebbe rientrare e insieme a lui si potrebbe rivedere Rodrigo Bentancur. In attacco, invece, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbero essere titolari e con loro toccherà ad uno fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa.