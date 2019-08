Venerdì 9 agosto sono state elette le finaliste di Puglia e Basilicata del rinomato concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia 2019 presso il Riva Beach Club di Torre Quetta a Bari. L'evento si è svolto in spiaggia ed è stato condotto dal manager e talent scout Miky Falcicchio e dall'attrice di numerose fiction tv di successo Marina Marchione. Durante la serata sono stati eletti anche i finalisti dei concorsi Talent Kids e Miss Reginetta Over. Hanno inoltre gareggiato fuori concorso altre aspiranti indossatrici in un quadro Moda denominato Fashion Contest.

Le vincitrici

Al termine delle due sfilate di moda sono state proclamate vincitrici dell'ultima e decisiva finale regionale: Clarissa Flora con la fascia di Miss Reginetta Puglia 2019, Angelica Lettini con la fascia di Miss Reginetta Basilicata 2019 e Ilaria Lapalombella. Tutte e tre accedono alla fase finale della nuova edizione del rinomato concorso nazionale di bellezza, organizzato da New Meta Event e diretto da Alessio Forgetta, che si terrà dal 28 agosto all’1 settembre a Chianciano Terme.

Nella rinomata località turistica accedono anche le due vincitrici di Miss Reginetta Over, Maddalena Lavecchia e Mariangela Cavalluzzi, e i sei finalisti di Talent Kids 2019 delle due regioni: Ketrine Altamura, Benola Rredhi, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Rossella Persia e Maria Sofia Porcella. La finalissima del concorso nazionale dedicato alle donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni è in programma per il 28 agosto.

Per quanto riguarda invece il primo contest nazionale dedicato al talento dei bambini dai 4 ai 13 anni, diviso in tre categorie, la fase finale è in programma dal 23 al 25 agosto.

I giurati, l'ospite vip e gli spettacoli

I vincitori dei tre concorsi nazionali sono stati scelti da una giuria di qualità ed esperti presieduta dall'autore televisivo e giornalista Tommaso Martinelli e composta dall'autore televisivo Luigi Miliucci, dai giornalisti Bruno Bellini e Domenico Giampetruzzi, dalla fashion blogger Rossella Deliso, dall'attrice e comica Lia Cellamare, dalla fotografa di fashion Zaneta Nawrot insieme con una delle 50 baby modelle più richieste e importanti al mondo, Julia Wójcik, dal tatuatore Luca Uva e da altri addetti del settore fashion e wellness.

La serata condotta dal manager di spettacolo Miky Falcicchio e dall'ex concorrente di Amici, Marina Marchione, ha regalato momenti di grande musica live e spettacolo grazie alla splendida voce di Micaela Foti di The Voice of Italy 2019, che si è esibita sulle note delle sue canzoni di maggior successo, e alle performance di alcuni baby attori e ballerini formati dall'Academy Fatti per il Successo.

I giurati hanno inoltre premiato le 5 aspiranti modelle e fotomodelle fuori concorso del "Fashion Contest", ideato e diretto da Frank Caffarella, con diverse fasce.

La concorrente più suffragata, Luisa Saracino, ha vinto un contratto annuale con l'accademia di Miky Falcicchio.