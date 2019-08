Venerdì 9 agosto si terranno le finali regionali di Puglia e Basilicata del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia 2019 a Bari. La location scelta per decretare le finaliste delle due regioni e aspiranti Miss è Riva Beach Club di Torre Quetta. Durante la stessa serata saranno scelti da una giuria di giornalisti ed esperti del settore anche i finalisti regionali di altri due concorsi organizzati a livello nazionale da New Meta Event e diretti da Alessio Forgetta: Miss Reginetta Over 2019 e Talent Kids 2019.

Un grande evento con numerose sorprese e spettacoli inediti, a cui prenderanno parte diversi personaggi famosi e volti noti dello show business nazionale.

I conduttori e gli ospiti vip

C'è grande fermento in Puglia e Basilicata per le finali regionali del concorso di bellezza femminile, la cui fase finale si terrà a Chianciano Terme dal 28 agosto all’1 settembre con le serate finali condotte da Jo Squillo e trasmesse in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, TgCom e su Tv Class Moda.

L'evento del 9 agosto sarà condotto dal manager di spettacolo e titolare della Fatti per il Successo Academy, Miky Falcicchio, e dall'ex concorrente del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi nonché attrice, che ha recitato in diversi film e Serie Tv di successo come "Non è stato mio figlio" e "L'onore e il rispetto", Marina Marchione. Per quanto riguarda gli ospiti vip delle finali regionali è stato ufficializzato il primo nome: l'ex concorrente del Festival di Sanremo Giovani ed ex concorrente di The Voice of Italy 2019, Micaela Foti.

Gli altri ospiti vip verranno resi noti molto presto. I dj producer Marco Ninni e FiveP apriranno e chiuderanno l'evento, regalando tanta musica e divertimento.

Le concorrenti in gara

Chi sono le concorrenti finaliste di Miss Reginetta d'Italia in Puglia e Basilicata? Le aspiranti Miss, che hanno superato le tappe provinciali che si sono svolte nelle ultime settimane, sono: Clarissa Flora, Elenoire Iodice, Angelica Lettini, Ilaria Lapalombella e Milena Bove.

Il manager e talent scout Miky Falcicchio ha ribadito più volte sulle sue pagine Facebook e Instagram che ci saranno anche le finali regionali di altri due concorsi di rilievo nazionale venerdì 9 agosto a Torre Quetta: Talent Kids 2019 e Miss Reginetta Over 2019. "Un evento che racchiude bellezza, intrattenimento e tanto divertimento in un posto solo", ha commentato Falcicchio sui suoi profili social.

Tutti i concorrenti che supereranno le finali dei rispettivi concorsi di venerdì 9 agosto accederanno alla fase finale a Chianciano Terme.