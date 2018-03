Dopo la tragica scomparsa di Davide Astori e il conseguente annullamento dello scorso turno, la #Serie A si appresta a scendere in campo per la 28^ giornata. Si partirà già questa sera, venerdì 9 marzo, con il primo anticipo tra Roma-Torino. Il match si giocherà oggi per via dell'impegno in Champions League dei giallorossi di martedì prossimo. Il big match, invece, si disputerà nel posticipo domenicale e vedrà sfidarsi Inter-Napoli. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo difficile e sono, pertanto, chiamate al riscatto.

Serie A, probabili formazioni 28^ giornata e consigli Fantacalcio

Roma-Torino

Il match dell'Olimpico sarà il primo anticipo del prossimo turno di Serie A.

In ottica #Fantacalcio, i nomi sui quali fare affidamento sono quelli di Cengiz Under, apparso in forma smagliante nelle ultime uscite dei giallorossi, e di Patrick Schick, che avrà finalmente la sua chance da titolare, vista l'assenza di Edin Dzeko.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

Verona-Chievo

Il derby di Verona preannuncia scintille, soprattutto alla luce della precaria situazione di classifica della squadra allenata da Pecchia. I giocatori su cui puntare sono Moise Kean per i padroni di casa e Inglese per gli ospiti. Da evitare, invece, Birsa, che in questa stagione non è riuscito ad essere mai decisivo

VERONA (4-4-2): Nicolas; A.

Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Kean, Petkovic. Allenatore: Pecchia

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. Allenatore: Maran

Fiorentina-Benevento

La squadra viola torna allo stadio 'Franchi' senza il suo capitano Davide Astori, tragicamente scomparso domenica scorsa [VIDEO]. Ad ogni modo, i nomi top per questo match sono quelli di Benassi, Simeone e Thereau, con quest'ultimo che cercherà di tornare al gol dopo un lungo periodo di digiuno.

FIORENTINA (3-5-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Simeone, Thereau. Allenatore: Pioli

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj, Cataldi, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. Allenatore: De Zerbi

Juve-Udinese

Turn-over per mister Allegri, che dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Champions League farà rifiatare alcuni dei suoi. In porta ci sarà Szczesny, mentre sulla fascia destra di difesa ci sarà il ritorno di Mattia De Sciglio, che ha ormai recuperato dall'infortunio.

A centrocampo spazio a Claudio Marchisio. In attacco, infine, ci sarà il trio delle meraviglie formato da Douglas Costa, Dybala e Higuain.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Allegri

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Angella, Nuytinck, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Adnan; De Paul, Perica. Allenatore: Oddo

Bologna-Atalanta

Sfida equilibrata al 'Dall'Ara', con Donadoni che farà di tutto per mettere in difficoltà il collega Gasperini. In ottica Fantacalcio, il nostro consiglio è quello di puntare su Dzemaili, Verdi, Cristante e Papu Gomez. Da evitare, invece, il blocco difensivo del Bologna, che ha mostrato non poche lacune in questa stagione.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco. Allenatore: Donadoni

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini

Crotone-Samp

I padroni di casa cercano importanti punti per continuare a lottare per la salvezza. Gli ospiti, dal canto loro, hanno fame di vittorie per centrare un piazzamento alla prossima Europa League. Nomi su cui puntare: Barberis, Benali, Quagliarella, Zapata. Da evitare, invece, i due portieri Cordaz e Viviano. La partita potrebbe riservare, infatti, molti gol.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Nalini. Allenatore: Zenga

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo

Cagliari-Lazio

Trasferta impegnativa per gli uomini di Simone Inzaghi, che dovranno ripartire dopo la sconfitta in campionato contro la Juve e il pareggio casalingo in Europa League contro la Dinamo Kiev. Tra le file dei sardi, da monitorare con attenzione il giovane sudcoreano Han. Tra i biancocelesti, invece, occhio ai soliti noti (Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Han, Pavoletti. Allenatore: Lopez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo-Spal

Sfida salvezza al 'Mapei Stadium' tra due squadre che hanno un bisogno disperato di punti. Per provare a vincere, mister Iachini si affiderà al trio d'attacco formato da Ragusa, Politano e Babacar. Le maggiori attese sono proprio sull'ex viola, che da quando è arrivato non ha ancora mostrato le sue vere qualità. Nella Spal ancora assente Borriello.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Ragusa, Babacar, Politano. Allenatore: Iachini

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, F. Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Genoa-Milan

Rossoneri chiamati al riscatto dopo la brutta prestazione (con conseguente sconfitta) in Europa League. Gattuso si affiderà al solito undici titolare, con l'unico dubbio che riguarda l'attaccante centrale: sarà ballottaggio tra Kalinic e Cutrone, con il primo che sembrerebbe essere in vantaggio. Altra panchina per André Silva.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. Allenatore: Ballardini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Inter-Napoli

Allo stadio Meazza ci sarà il tutto esaurito per il big match della 28esima giornata. Spalletti ritrova Mauro Icardi per questa fondamentale sfida. Il tecnico di Certaldo proverà a scardinare la difesa dei partenopei con il suo classico 4-2-3-1: alle spalle del bomber argentino agiranno Candreva, Perisic e Rafinha, chiamato a mostrare di che pasta è fatto dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio. Nessun cambio per Maurizio Sarri, che si affiderà ai suoi uomini più fidati.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri