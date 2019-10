A partire dalle ore 23 di oggi (domenica 27 ottobre 2019) sarà possibile conoscere i risultati delle elezioni regionali in Umbria, dove la candidata del centrodestra Donatella Tesei sfida il candidato civico di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle Vincenzo Bianconi. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e, stando ai dati ufficiali, l'affluenza alle ore 19 è al 52,8%, in crescita di ben dodici punti percentuali rispetto alla tornata elettorale del 2015.

Alle ore 12, invece, si erano recati alle urne il 19,55% degli aventi diritti al voto.

La campagna elettorale ha visto la costante presenza di Matteo Salvini in Umbria. Il leader della Lega e del centrodestra ha battuto in lungo e il largo la terra di San Francesco d'Assisi con l'auspicio – naturalmente – di poter essere ripagato dagli elettori della regione del Centro Italia. Meno presenti, al contrario, i leader del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, che si presentano per la prima volta da alleati in una elezione.

Risultati elezioni regionali Umbria: tutti i candidati

Come anticipato, la sfida per la carica di Governatore sarà – con ogni probabilità – tra la candidata del centrodestra (Tesei) e quello del centrosinistra (Bianconi), ma sono ben altri sei i candidati che aspirano a diventare governatori nella regione umbra. Tra questi figurano Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo e Pci), Claudio Ricci (Proposta Umbria, Italia civica e Ricci presidente), Rossano Rubicondi (Partito Comunista), Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone maniere) e Adriano Pappalardo (Gilet arancioni).