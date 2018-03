Lazio-#Juventus, Napoli-Roma e #Milan-Inter sono le tre partite dai pronostici più difficili della 27esima giornata di serie A [VIDEO]. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei pronostici.

Lazio-Juventus, vedremo tanti gol?

Quello tra Lazio e Juventus è uno scontro aperto davvero a tutti i risultati. La Juventus rischia grosso [VIDEO] all'Olimpico, perché si troverà di fronte una squadra in salute e con tanti giocatori che possono fare la differenza anche con una singola giocata.

La Lazio ha speso però tante energie nella semifinale di Coppa Italia persa contro il Milan ai calci di rigore. I biancocelesti hanno poco tempo per recuperare sia sul piano fisico che su quello mentale. Difficile dire chi alla fine riuscirà a spuntarla, ma aspettiamoci almeno una rete per parte.

Napoli-Roma, segno 1 al San Paolo?

Il Napoli viaggia come un treno verso lo scudetto, finora quasi nessuno è riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. L'ennesimo successo dei partenopei potrebbe arrivare in questa 27esima giornata di #Serie A contro la Roma. I giallorossi non stanno attraversando un momento facile. Dzeko e compagni sono reduci dal ko casalingo con il Milan che li ha fatti scivolare al quinto posto della classifica. Roma che avrebbe bisogno di un successo, ma obiettivamente riuscire a fare risultato al San Paolo sembra davvero una missione impossibile.

Il Napoli arriva a questo match dopo la goleada di Cagliari e il suo tridente offensivo metterà in serio affanno la difesa giallorossa.

Milan-Inter, servirebbe una tripla

Come ogni derby che si rispetti anche quello di Milano non fa eccezione. Milan-Inter è una sfida aperta a tutti i pronostici, nonostante non ci sia dubbio sul fatto che i pronostici siano favorevoli ai rossoneri. La squadra di Gattuso è in un grande momento di forma e il gruppo rossonero avrà l'adrenalina a mille dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia. L'Inter però è in piena corsa per la qualificazione alla Champions League e punta sul rientro di Icardi per aggiudicarsi la stracittadina. L'impressione è che però il Milan sia in uno stato di grazia e che abbia tutte le carte in regola per prendersi i tre punti, riaprendo magari anche il discorso per il quarto posto.