Live Real Madrid-Juventus: ecco le probabili formazioni

19:08 - Massimiliano avrebbe scelto Mario Mandzukic per completare il reparto avanzato: l'attaccante croato dunque avrebbe vinto il ballottaggio con Juan Cuadrado per una maglia da titolare. LIVE #Real Madrid-#Juventus

18:31 - A poco più di due ore dal fischio d'inizio della sfida tra Real Madrid e Juventus, nella testa di Massimiliano Allegri continua ad esserci il dubbio tra Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. A parità di condizione fisica, il tecnico bianconero opterebbe certamente per l'esterno colombiano, molto più adatto a sfruttare gli spazi che la difesa delle Merengues potrebbe lasciare.

L'ex calciatore della Fiorentina però, viene da un lungo infortunio e non è ancora al meglio della condizione: per questo motivo dunque, Allegri starebbe riflettendo sulla possibilità di farlo partire dalla panchina, mettendolo in campo nel corso della seconda frazione di gioco. Per ora la sfida tra Cuadrado e Mandzukic è aperta, con il colombiano leggermente favorito per una maglia da titolare. Segui su Blasting News tutti gli aggiornamenti su Real Madrid-Juventus, con le formazioni ufficiali e la cronaca in #diretta della sfida del Bernabeu.

- Si inizia ad entrare in clima pre-partita: ecco i numeri del Santiago Bernabeu:

18:07 - Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di schierare a sorpresa Cuadrado dal 1', lasciando Mandzukic in panchina.

In tal caso il tecnico della Vecchia Signora finirebbe per optare per un attacco veloce, con Cuadrado e Douglas Costa ai lati di Higuain. LIVE Real Madrid Juventus

- Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni della Uefa ed ha commentato la sua carriera: "E' stato un viaggio bellissimo, ricco di emozioni, di tante prove e difficoltà superate. Sicuramente madre natura mi ha aiutato molto all'inizio, perché credo di essere stato baciato per delle qualità fisiche e magari di talento innate che ho avuto, però ci ho messo anche molto del mio, con il mio carattere e la mia voglia di migliorarmi, con l'orgoglio di voler scrivere una pagina importante nel calcio". LIVE Real Madrid-Juventus

- Quella di stasera non sarà di certo una sfida come tante altre per Gonzalo Higuain. Le Merengues infatti sono il club che ha lanciato il Pipita in Europa, acquistandolo dal River Plate. Stasera l'attaccante argentino sarà chiamato a fornire una prova straordinaria e proverà a sfruttare l'assenza di Sergio Ramos per creare grossi grattacapi alla retroguardia del Real. Per far si che la Juventus possa almeno sperare di poter realizzare la rimonta, la squadra bianconera dovrà poter contare sul migliore Gonzalo Higuain, nella speranza che il Pipita possa farsi esaltare dal Santigo Bernabeu, stadio nel quale si è affermato in Europa e nel quale è riuscito a realizzare tantissime reti. LIVE Real Madrid-Juventus

STAT - @G_Higuain ha preso parte attiva al 55% dei gol della Juventus in questa stagione (cinque reti e un assist su 11 gol totali), inclusi tutti gli ultimi quattro (tre gol, un assist). #UCL #RMJuve #TOGETHER pic.twitter.com/3EF1fixx8p — JuventusFC (@juventusfc) 11 aprile 2018

- Gianluigi Buffon ha giocato 4 volte contro il Real Madrid, allo Stadio Santiago Bernabeu ed ha ottenuto 3 sconfitte ed un pareggio. L'unico risultato positivo dunque, è stato quello rimediato il 13 maggio del 2015, quando la squadra bianconera - che aveva vinto 2-1 la semifinale di andata 2-1 - pareggio 1-1 al Bernabeu (gol di Ronaldo su rigore e Morata), conquistando la finale.

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, C. Ronaldo. All. Zidane

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

14:12 - Andrea Agnelli e il presidente del Real Madrid Florentino Perez sono arrivati insieme al ristorante dove si terrà il tradizione pranzo tra club. La Juventus torna allo stadio Santiago Bernabeu a 3 anni di distanza, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri riuscì ad impattare 1-1 a Madrid, grazie alla gol realizzato da Alvaro Morata, riuscendo a centrare la qualificazione alla finale di Champions, poi persa 3-1 contro il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez.

13:54 - In casa Real Madrid, Vallejo dovrebbe sostituire lo squalificato Sergio Ramos e giocare al fianco di Varane in difesa, mentre Casemiro pare destinato a giocare a centrocampo con Kroos e Modric. Non è escluso però che alla fine Zidane decida arretrare il brasiliano in difesa, inserendo Kovacic in mezzo al campo. Le prossime ore saranno decisive in tal senso.

- In casa bianconera cresce la tensione in vista della sfida di questa sera al Santiago Bernabeu, con fischio d'inizio alle 20:45:

Live Real Madrid-Juventus: la diretta della sfida del Bernabeu

11:10 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la certezza è che senza lo squalificato Dybala, la Juventus si schiererà con il 4-3-3: Higuain sarà il riferimento offensivo, mentre Douglas Costa, Cuadrado e Mandzukic si contenderanno le altre due maglie. Per il resto il tecnico bianconero si affiderà a centrocampo al trio formato da Khedira, Pjanic (di rientro dalla squalifica) e Matuidi. In porta Gianluigi Buffon potrebbe giocare la sua ultima partita in Champions League, mentre per quanto riguarda il reparto arretrato, sulle fasce agiranno De Sciglio e Alex Sandro, con Benatia (anche lui assente nel match di andata per squalifica) e Chiellini a formare la coppia centrale.

- Segui su Blasting News il Live di Real Madrid-Juventus, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida che si disputerà questa sera allo stadio Santiago Bernabeu, con calcio d'inizio alle ore 20:45.

- La Roma ha conquistato le semifinali di Champions con un'epica rimonta contro il Barcellona e la Juventus ha fatto i complimenti al club giallorosso:

Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL — JuventusFC (@juventusfc) 10 aprile 2018

- Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Gianluigi Buffon ha parlato così: "Da bambino avrei firmato per chiudere la mia carriera internazionale giocando al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. L'eventualità concreta di essere eliminati dalla Champions League non mi deprime, indossiamo una maglia storica. Ciò che conta è che non sia l'ultima per la Juventus. E comunque se nella vita provi a fare l'impossibile, alla fine qualcosa ti rimane sempre. Contro il Real servirà la solita gara da Juve, con tenacia, forza, equilibrio e gioco, ma di certo qualificarsi alle semifinali sarebbe davvero un miracolo".

Live Real Madrid-Juventus: l'avvicinamento al match del Bernabeu

Live Real Madrid-Juventus - Dopo la netta sconfitta subita all'Allianz Stadium, con gli uomini di Massimiliano Allegri che sono usciti dal campo con un secco 3-0, la Juventus si presenta alla sfida di ritorno al Santiago Bernabeu [VIDEO] con pochissime possibilità di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Per entrare a far parte delle migliori 4 squadre d'Europa infatti, Higuain e compagni dovrebbero vincere 1-4, 2-5 e così via, oppure replicare a parte invertite lo 0-3 dell'andata, andando ai tempi supplementari e poi, eventualmente ai calci di rigore.

L'impresa alla quale la Juventus è chiamata appare oggettivamente complicata, ma nonostante questo gli uomini di Allegri ci proveranno, non lasciando nulla di intentato. In queste ore il tecnico bianconero sta riflettendo sulla formazione da schierare dal 1' [VIDEO] ed ha due idee in mente: optare per un più difensivo 4-3-3, con l'inserimento di Matuidi a centrocampo, al fianco di Khedira e del rientrante Pjanic, oppure rischiare il tutto per tutto con un iper-offensivo 4-2-4 che vedrebbe partire nell'undici titolare Cuadrado, Mandzukic, Higuain e Douglas Costa.

Segui con Blasting News il Live della sfida tra Real Madrid e Juventus, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo reale e gli highlights della sfida che si disputerà allo stadio Santiago Bernabeu.