In questi giorni in cui si parla abbondantemente delle prime novità del calciomercato [VIDEO], ma Padova, Lecce e Livorno sono impegnate nella Supercoppa di Serie C. La sconfitta umiliante di ieri del Livorno in casa del Padova (gara finita con il punteggio sorprendente di 5-1) è stato soltanto il primo atto di questa competizione che è attesa dalle tre società e dai tifosi delle tre squadre non solo perchè vincere la Supercoppa di Serie C è sempre un orgoglio, ma anche per poter avere un primissimo paragone con le squadre che nel prossimo campionato saranno nel campionato di Serie B.

Livorno- Lecce e poi la finalissima al Via del mare

Con il risultato di ieri, si è stabilito che la prossima gara della Supercoppa di Serie C [VIDEO] si giocherà in terra toscana dove il Livorno affronterà il Lecce.

La speranza per i tifosi del Livorno è che la squadra reagisca alla sconfitta subita a Padova, almeno per avere uno scatto d'orgoglio. La gara si giocherà sabato 19 maggio.

La finalissima si giocherà tra Lecce e Padova poi al Via del mare il 26 maggio. In ogni caso sarà un match decisivo, indipendentemente dal risultato di Livorno. Per l'occasione la società salentina opterà per prezzi popolari in modo da permettere a tanta gente di godere della festa finale e della premiazione dal vivo? E' un'idea che in queste ore si sta studiando in casa Lecce: potrebbero esserci degli sconti particolari, soprattutto per coloro che si sono abbonati in questa stagione.