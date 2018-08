Risultato a sorpresa nel sondaggio proposto da Marca agli appassionati di calcio spagnoli. Il noto quotidiano ha selezionato 28 maglie di altrettante squadre da tutto il mondo, chiedendo ai propri appassionati lettori di votare la più bella. A vincere non è stata, come previsto, una casacca della Liga, ma quella di un celebre club brasiliano. La più votata dai lettori della testata iberica è quella del Palmeiras con oltre 43mila preferenze. In questo trionfo c'è un pò di Italia perchè il 'Verdao', così come viene chiamata dai propri tifosi la formazione paulista primatista di vittorie (9) nel massimo campionato brasiliano, è stato fondato nel 1914 da immigrati italiani con il nome di Palestra Italia.

Il nome del club venne cambiato nel 1942, dopo che il Brasile entrò in guerra al fianco degli Alleati contro Italia, Germania e Giappone. Tornando alla classifica di Marca, il calcio italiano tutto sommato si piazza bene [VIDEO] se consideriamo che nella Top 10 ci sono ben tre squadre del Belpaese: Juventus, Inter e Milan.

La casacca del 'Verdao' precede quelle di Real e Barcellona

Alla luce dei risultati, la vittoria del Palmeiras è nettissima. Al secondo posto si piazza la 'blanca' del Real Madrid con 25mila voti, dunque oltre 18mila in meno rispetto al 'Verdao'. Terza la blaugrana del Barcellona con 16mila preferenze. Al quarto posto il Paris Saint Germain mentre quinta e prima tra le italiane [VIDEO] è la Juventus a quota 13mila voti. L'Atletico Madrid si classifica sesto per la qualità della propria casacca e precede la seconda italiana, la nerazzurra dell'Inter.

Ottava e nona posizione per le due squadre di Manchester, il City viene preferito ai Red Devils dello United. Completa la classifica dei primi dieci il Milan.

Anche la maglia della Roma tra le prime 20

Prima della seconda decina, all'undicesima piazza, c'è la maglia del Chelsea davanti ai Pumas messicani ed alla loro casacca blu-oro. Tredicesima c'è un'altra squadra italiana, la Roma, davanti al Boca Juniors che si piazza 14esimo. Soltanto 15esima la maglia rossa del Bayern davanti a due casacche giallonere, quelle del Penarol (16) e del Borussia Dortmund (17). La classifica prosegue con il 18esimo posto dell'Arsenal, il 19esimo del Nacional di Montevideo ed il 20esimo dei Los Angeles Galaxy. Fuori dalla Top 20 la maglia rossa del Liverpool, 21esima, davanti al Cruz Azul di Città del Messico (22); poi, nell'ordine, i New York Red Bulls (23), il River Plate (24), il Beijing Guoan (25), il Porto (26), l'America di Città del Messico (27) ed il Guangzhou Evergrande (30).