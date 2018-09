In poco più di 15 minuti, la Juventus ha risolto la pratica Bologna inanellando la sesta vittoria consecutiva iniziale e consolidando il primato in vetta alla classifica [VIDEO]. I bianconeri, pertanto, iniziano ad accarezzare l'idea di realizzare un nuovo record, anzi due. Il primo è quello relativo alle vittorie consecutive iniziali proprio della Vecchia Signora, ma ovviamente si guarda anche alla possibilità di realizzare il filotto assoluto che appartiene alla Roma.

Vittorie iniziali consecutive, il record della Roma

Il primato di vittorie iniziali consecutive relativo alla Juventus appartiene alla squadra della stagione 2005/2006 che ne mise in fila ben 9: nelle prime nove giornate, infatti, la squadra allora allenata da Fabio Capello superò Chievo, Empoli, Ascoli, Udinese, Parma, Inter, Messina, Lecce e Sampdoria.

La serie si interruppe alla 10^ giornata con la sconfitta di San Siro ad opera del Milan (1-3). Il campionato è tristemente noto per le vicende di Calciopoli che porteranno i bianconeri alla retrocessione a tavolino in Serie B. Il record assoluto di vittorie consecutive iniziali in campionato, però, appartiene alla Roma della stagione 2013/2014. I giallorossi allenati da Rudi Garcia realizzarono un filotto di 10 successi iniziali su Livorno, Verona, Parma, Lazio, Sampdoria, Bologna, Inter, Napoli, Udinese e Chievo. La serie venne interrotta dal pareggio all'11^ giornata, 1-1 sul campo del Torino.

Vittorie consecutive, il primato dell'Inter

Il primato di successi consecutivi in campionato è invece quello dell'Inter realizzato nella stagione 2006/2007. Dall'ottava giornata, quando i nerazzurri allenati da Roberto Mancini superarono 4-1 il Livorno a San Siro, fino alla 25^ con il successo per 5-2 sul Catania nel match giocato sul neutro di Cesena, la squadra milanese realizzò l'incredibile serie di 17 successi consecutivi che si interruppe alla 26^ giornata con il pareggio casalingo, 1-1 con l'Udinese.

Curiosamente i friulani erano stati l'ultima squadra a pareggiare con l'Inter prima del lunghissimo filotto vincente e saranno l'unica squadra imbattuta a fine campionato nel doppio confronto con la formazione che avrebbe vinto lo scudetto. Tra l'altro l'Inter in quella stagione realizzerà altri tre primati [VIDEO]: il maggior numero di vittorie in trasferta per i campionati a 20 squadre (15 su 19) ed il maggior numero di vittorie in trasferta consecutive (11), oltre al massimo dei punti di vantaggio sulla seconda in classifica a fine stagione, la Roma, staccata di ben 22 lunghezze. Il record è ovviamente relativo ai campionati a 20 squadre da quando vengono assegnati 3 punti a ciascuna vittoria. Relativamente al record di successi consecutivi, la Juventus si è avvicinata ai nerazzurri nella stagione 2015/2016 quando ne mise in fila 15 tra l'11^ e la 25^ giornata.