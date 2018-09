La 6^ giornata di Serie A continua stasera con sette partite e si concluderà domani con i due posticipi Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan. Ieri sera l'anticipo Inter-Fiorentina si è chiuso sul punteggio di 2-1 per la Beneamata. I nerazzurri [VIDEO] hanno avuto la meglio sulla Viola grazie al gol del terzino D'Ambrosio al 77'. La gara era stata sbloccata da Icardi su rigore (concesso grazie al VAR) sul finire del primo tempo, mentre il momentaneo pareggio è stato firmato dall'autogol di Skriniar con una deviazione sul tiro di un ottimo Chiesa. Stasera in campo, fra le big, Juventus [VIDEO], Napoli e Roma. Domani in campo il Milan di Gattuso.

I match di mercoledì 26 settembre

Questa sera la Juventus di Allegri sfida in casa il Bologna di Inzaghi per cercare la sesta vittoria su sei partite e prendersi la vetta della classifica a punteggio pieno.

I bianconeri vengono dal successo in casa del Valencia in Champions League e dalla vittoria per 2-0 in casa del Frosinone, sono quindi in piena fiducia anche se il mister del Bologna, Pippo Inzaghi, ha promesso che la sua squadra venderà cara la pelle. Il Napoli, invece, è impegnato al San Paolo contro un Parma che ha fatto vedere prestazioni molto interessanti e ha già saputo fare male all'Inter e dare filo da torcere alla Juventus qualche settimana fa. I partenopei vengono da una settimana non esaltante, chiusa con la vittoria in casa del Torino ma che pochi giorni prima aveva visto pareggiare gli azzurri contro la Stella Rossa nella prima gara dei gironi di Champions. I gialloblù, dalla loro, conteranno sulla velocità di un Gervinho in grande spolvero. La Roma, invece, riceve a casa propria il Frosinone per cercare di rialzarsi da una crisi preannunciata dopo il 3-0 al Bernabeu in Champions contro il Real Madrid e certificata poi dalla sconfitta in casa del Bologna per 2-0.

A Di Francesco e ai suoi ragazzi servirà una prova di convinzione e coraggio per scacciare le brutte prestazioni delle ultime uscite. Stasera il primo calcio d'inizio si avrà alle 19 a Udine, dove la Lazio fa visita, appunto, all'Udinese:

Udinese-Lazio - ore 19:00, diretta su Sky

A partire dalle 21:00, poi, le restanti partite della serata:

Atalanta-Torino - ore 21:00, diretta su Sky

Cagliari-Sampdoria - ore 21:00, diretta su Sky

Genoa-Chievo - ore 21:00, diretta su Sky

Juventus-Bologna - ore 21:00, diretta su Dazn

Napoli-Parma - ore 21:00, diretta su Sky

Roma-Frosinone - ore 21:00, diretta su Dazn

Domani giovedì 27 settembre, invece, si giocheranno gli ultimi due match: