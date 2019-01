Annuncio

In questa sessione di mercato l'Inter ha fatto poco o nulla, con l'unico acquisto che dovrebbe essere rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, in prestito oneroso dal Southampton alla cifra di cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Un colpo reso necessario dai continui problemi fisici di Sime Vrsaljko, costretto spesso ai box per il problema al ginocchio, tanto che salterà anche la prossima sfida di campionato contro il Torino, domenica alle ore 18 (il croato potrebbe anche operarsi).

Per il resto, ogni mossa è rinviata alla prossima sessione estiva di Calciomercato, con il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa.

Di tutto questo ha recentemente scritto anche il giornalista esperto di mercato Enzo Bucchioni.

Marotta e l'Inter da sogno

L'obiettivo di Ausilio e Marotta è quello di ridurre il gap dalla Juventus e tornare a giocarsi lo scudetto dopo un dominio bianconero durato otto anni. A confermare i buoni propositi per la prossima stagione è stato anche il noto giornalista, Enzo Bucchioni, che, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha parlato dei possibili colpi di mercato della società nerazzurra, facendo importanti rivelazioni.

Sul primo colpo dell'Inter Bucchioni afferma che il primo acquisto di Marotta sarà Cedric Soares. L'obiettivo è quello di dare a Spalletti un giocatore in grado di spingere con continuità sulla fascia destra, in grado di crossare con entrambi i piedi.

Marotta e Ausilio, inoltre, stanno cercando di piazzare Dalbert al Marsiglia".

Ipotesi anche di scambio con la Fiorentina visto che il giornalista parla di novità pure in mezzo al campo. Gagliardini vuole giocare maggiormente ed è stato chiesto da Torino e Fiorentina che, però, si sono spaventate dinanzi alla richiesta dell'Inter, che è disposto a cederlo per diciassette milioni di euro. I viola lo vorrebbero in prestito con diritto e con obbligo di riscatto fissato a tredici milioni. Il Toro segue sia l'ex Atalanta che Candreva. Marotta, però, vorrebbe favorire il buon esito dell'affare anche in prospettiva Chiesa. La valutazione data dai viola quindi non spaventerebbe i nerazzurri.

Formazione da sogno

Bucchioni ha parlato anche della possibile formazione del prossimo anno, ipotizzando un 4-2-3-1 da sogno, come specificato da lui:

"L'Inter ha chiuso [VIDEO] anche il colpo De Paul, che arriverà per una cifra tra i trenta e i trentacinque milioni. L'argentino può fare l'esterno nel tridente ma è l'ideale per il 4-2-3-1 da sogno che ha in mente Marotta, con Politano, De Paul e Chiesa alle spalle di Mauro Icardi. Si lavora anche su Barella con il Cagliari, centrocampista perfetto in questo modulo. Già preso Godin [VIDEO] a costo zero, che ha già superato le visite mediche".