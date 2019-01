Annuncio

Sarebbe stata trovata nelle scorse ore l'intesa [VIDEO]fra Inter e Udinese: la società milanese avrebbe messo le mani su un giovane gioiello argentino, militante nelle fila della formazione di Davide Nicola: Rodrigo De Paul.

Classe '94 e nazionalità argentina, il ventiquattrenne metterà le sue capacità a disposizione della squadra nerazzurra a partire dal prossimo luglio. Con ottimo controllo palla, rapidità di passo e dribbling, oltre che buon tiro dalla distanza, ha ricoperto il ruolo di trequartista, seconda punta, ala destra e ala sinistra, data la sua propensione a muoversi anche sulla fascia.

Dotato di spiccate capacità tecniche e tattiche, De Paul ha una visione di gioco tale che gli consente di essere il regista avanzato della squadra, come dimostrano le sua abilità di costruzione del gioco.

Non meno importante l'atteggiamento mentale sempre propositivo e da grande talento, che si rispecchia nelle prestazioni in campo.

I dettagli dell'accordo: un affare da circa 30 milioni

Il talento argentino arriverà in nerazzurro solo nella prossima estate. Nelle ultime ore è stato raggiunto infatti un accordo di massima fra i due club: l'Udinese valuta De Paul 35 milioni, l'Inter ne offre 28-30, cui aggiungere eventuali bonus o contropartite tecniche. Dettagli da perfezionare, certo, ma la volontà dei due club è quella di raggiungere da subito un'intesa ed evitare quindi intromissioni da parte della concorrenza. Insomma, un affare da circa 30 milioni di euro che vede l'Inter, dopo l'affare Godin [VIDEO], mettere a segno un colpo che porterà un altro tassello importante per la prossima stagione.

De Paul sostituto di Perisic?

L'arrivo del ventiquattrenne argentino fa supporre che la partenza dell'esterno croato sia imminente. L'arrivo di De Paul infatti, che fra le posizioni in campo in cui meglio si destreggia predilige proprio quella attualmente ricoperta da Perisic, fa intendere che il croato non rientrerebbe più nei piani della società nerazzurra. In realtà pare che al club milanese non siano giunte offerte per Perisic, visibilmente sottotono rispetto al magnifico talento mostrato con la sua Croazia in Nazionale. Probabile che Perisic sia "costretto" a rimanere a Milano anche in questa finestra di mercato, e che un suo recupero nel girone di ritorno possa essere un vantaggio non solo per la squadra, ma anche in vista di eventuali richieste future da parte di altri club. La cosa certa è che l'Inter sta lavorando per il futuro, e pare che il futuro si chiami proprio Rodrigo De Paul.