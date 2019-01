Annuncio

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, si muoveranno solo per fare grandi acquisti che permettano di fare il salto di qualità e ridurre il gap dalla Juventus che domina il campionato italiano da otto anni in maniera contrastata. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, prima del match contro il Chievo Verona, aveva dichiarato che il club si muoverà solo in questo senso [VIDEO]. Il principale obiettivo sarà quello di rinforzare il centrocampo essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia dal punto di vista tecnico che da quello numerico in questa prima parte della stagione.

Una mano certamente non l'ha data Radja Nainggolan che doveva essere il fiore all'occhiello della scorsa campagna acquisti e che ha dovuto fare i conti con vari problemi fisici e caratteriali.

L'Inter punta Milinkovic-Savic

Il sogno dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Ben avviata la trattativa per Nicolò Barella, per il quale c'è già una bozza di accordo con il Cagliari [VIDEO]. La società nerazzurra vuole rinforzare ulteriormente la mediana con un nome di grido. Si è parlato di Luka Modric ma il vero obiettivo di Giuseppe Marotta sarebbe il centrocampista biancoceleste che lo scorso anno si è affermato come il miglior interprete nel ruolo arrivando anche in doppia cifra per quanto riguarda le reti in campionato. Già la scorsa estate proprio l'ex dirigente della Juventus aveva provato a portare a Torino Milinkovic-Savic scontrandosi con il muro eretto dal patron della Lazio, Claudio Lotito, che chiedeva centocinquanta milioni di euro.

Richieste che, però, verranno sicuramente modificate al ribasso la prossima estate anche per il rendimento offerto fino ad ora dal serbo.

Marotta sonda il terreno per il serbo

Marotta che, nelle ultime riunioni in Lega, avrebbe parlato con Lotito dell'interesse per il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante il rinnovo firmato qualche mese fa a tre milioni di euro a stagione, il presidente biancoceleste non ha chiuso le porte alla cessione del suo centrocampista rimandando ogni discorso alla prossima estate. La valutazione si aggira intorno ai cento milioni di euro, cifra importante ma non impossibile per la società nerazzurra che a luglio sarà libera dai vincoli imposti dal fair play finanziario. L'Inter, inoltre, per abbassare l'esborso economico potrebbe inserire nell'affare due contropartite tecniche. I nomi che potrebbero interessare maggiormente ai biancocelesti sono quelli Joao Mario, Roberto Gagliardini e Antonio Candreva che quasi certamente lasceranno Milano a giugno. Per l'esterno sarebbe un vero e proprio ritorno nella capitale ma da battere c'è la concorrenza del Torino, altro club interessato a lui e che potrebbe fare un tentativo già in questa sessione di mercato.