Il Calciomercato della Juventus si è mosso in difesa ieri con l’arrivo di Caceres e l’addio di Benatia. Il terzo ritorno dell’uruguaiano è solo una “toppa”: la prossima estate si cercherà un centrale giovane ma già pronto per il livello bianconero. De Ligt è il preferito di Paratici ma il Barcellona ad oggi è in vantaggio. Novità, questa volta positive, arrivano anche per la trattativa Pogba.

Calciomercato Juventus: De Ligt si complica

Il calciomercato della Juventus [VIDEO] rischia di subire un grosso stop in merito al prossimo difensore centrale.

L’addio di Benatia lascia un vuoto che Caceres colmerà fino a giugno, poi Paratici dovrà trovare l’uomo giusto per sostituire il marocchino. Il nome caldo è quello di De Ligt, fenomeno olandese che a soli 19 è già titolare dell’Ajax, e che conta 13 presenze nella Nazionale maggiore ed è sul taccuino dei più grandi club del mondo.

Tra questi la Juve appunto, il PSG e il Barcellona che con l’acquisto di De Jong, grande amico di De Ligt, sembra aver scavalcato la concorrenza. Il difensore dei lancieri in un’intervista ha detto che gradirebbe l’ipotesi, ma non è questo che conta, la sensazione è che i catalani con gli oltre 70 milioni spesi per De Jong abbiano stretto un rapporto importante con l’Ajax che potrebbe aprirgli una corsia preferenziale. La Juve di certo non starà a guardare, Paratici farà la sua mossa ma in questo momento parte indietro nella corsa tanto che si starebbe guardando intorno per trovare delle alternative come Christensen del Chelsea, classe 1996 che non trova spazio con Sarri.

Pogba alla Juventus? Le ultime notizie

Le notizie su De Ligt non sono buone, quelle su Pogba invece sì. [VIDEO] Il calciomercato della Juventus è argomento caldo oggi sulla prima pagina di Tuttosport, il quotidiano di Torino annuncia che il Barcellona sarebbe pronto a tirarsi indietro nella corsa al francese.

Il club spagnolo con l’acquisto di De Jong, come scritto in precedenza molto oneroso, ha sistemato le cose a centrocampo e ora può contare su una grande batteria di centrali. Pogba sarebbe di troppo e così i bianconeri potranno continuare il corteggiamento a qui a fine estate senza dover voltare lo sguardo verso la Catalogna ma stando molto attenti al Real Madrid, altra candidata forte al campione del mondo. Prima però bisognerò capire se Pogba lascerà il Manchester United che, forte della ritrovata felicità dopo l’addio di Mourinho, vorrebbe blindare il giocatore con un nuovo contratto. La trattativa è scattata ma sono ancora tutte da capire le volontà del transalpino. Ai dirigenti bianconeri non resta che aspettare e poi fare la propria mossa.

Tutte le altre trattative del calciomercato della Juventus

Il calciomercato della Juventus ha vissuto ieri una giornata convulsa con l’addio di Benatia, convinto dalla ricca offerta arrivata dal Qatar, e l’arrivo nel giro di poche ore di Caceres, al terzo ritorno in bianconero in carriera.

Chiuso il braccio di ferro con il marocchino, continuano i rumors sulla fascia sinistra. Nelle ultime ore avanza con forza l’ipotesi della permanenza di Spinazzola per cui si è fatto sotto il Parma ma i bianconeri hanno rifiutato ogni tipo di accordo sulla cessione e così rimangono valide le parole di Allegri che aveva detto chiaramente che nulla sarebbe cambiato sulla corsia mancina. A questo punto da scartare l’ipotesi di un arrivo di Darmian, con cui era già stato trovato l’accordo nei giorni scorsi. Nessuna novità per Ramsey: l’Arsenal ha abbassato le richieste fino a 11 milioni per lasciarlo andare subito ma prima di cedere il gallese deve trovare il sostituto e la trattativa Denis Suarez non si è ancora sbloccata. Tanti i rumors da registrare nelle ultime ore. Il Real Madrid starebbe spingendo per avere Dybala, mentre i bianconeri osservano con attenzione le situazioni Isco e Marcelo, in rottura con i blancos. Dall’Inghilterra arriva la voce di un interessamento per Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United e possibile colpo a zero. Ultimo, ma di certo non meno importante, l’assalto del Barcellona a Cancelo che Paratici vuole respingere a tutti i costi. Tutte questa trattative, con nomi così importanti, sarebbero però rimandate alla prossima estate quando il calciomercato della Juventus sarà davvero bollente.