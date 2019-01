Annuncio

Sono tante le società interessate a rafforzare la loro rosa soprattutto in attacco nel calciomercato invernale [VIDEO]. Questa situazione sta creando le condizioni per un possibile maxi-giro di attaccanti. Tra le società coinvolte sicuramente il Lecce (che ne cambierà due), il Brescia, la Cremonese, il Padova, il Benevento ed il Crotone.

Tutto parte da Lecce e Crotone: l'attaccante Pettinari è pronto a tornare nel Crotone [VIDEO] a titolo definitivo, con i calabresi che hanno scelto lui per sostituire il partente Budimir.

L'accordo tra Lecce e Crotone è praticamente totale e manca solo l'ufficialità. Questa cessione, aggiunta a quella di Torromino (passato ufficialmente alla Juve Stabia), libererà due slot nell'attacco del Lecce che saranno riempiti da due attaccanti di assoluto valore: Tumminello dall'Atalanta (resta un mistero la formula del trasferimento, visto che l'Atalanta non vuole privarsi a titolo definitivo del suo gioiello, ma il Lecce non è propenso ad un prestito secco) e Pucciarelli del Chievo Verona.

Altro intrigo quello tra Cremonese, Padova e Benevento. Lombardi e sanniti erano interessatissimi a bomber Ceravolo, l'accordo con il Parma è stato trovato però solo dai lombardi e così i campani si sono ritirati dalla trattativa. Questo ha permesso alla Cremonese di far ripartire l'assalto al bomber del Parma nelle ultime ore. Solo in caso di esito positivo della trattativa, la Cremonese darà il via per la cessione dell'attaccante Paulinho richiesto proprio dal Padova, autore di 2 gol in 10 presenze nella prima parte del campionato. Il Benevento, a sua volta, per rimpiazzare il mancato acquisto di Ceravolo, ha chiesto informazioni al Sassuolo per Trotta, attaccante sul quale è già molto forte l'interesse del Brescia. Dunque, tra campani e rondinelle si prevede un altro testa a testa ancora una volta per un attaccante.

Altre trattative nel calciomercato di Serie B

Il Livorno ha scelto il portiere: si tratta di Dragowski che con ogni probabilità arriverà in prestito secco per sei mesi. Lasconi invece è sempre interessato a scamacca del Sassuolo ed ha chiuso la trattativa per Milinkovic Savic, portiere del Torino che era alla Spal in prestito. La Salernitana nei giorni scorsi ha ufficializzato il ritorno di Minala dalla Lazio ed ora valuta la possibilità di ingaggiare Cocco dal Pescara. Frenata nella trattativa tra il Foggia calcio ed il portiere Leali: su di lui è piombata la Sampdoria.