L'Inter sta disputando un'ottima stagione di campionato. I nerazzurri sono terzi in classifica a 5 lunghezze dal Napoli, secondo. Nonostante le numerose vittorie ottenute nel campionato nostrano, la squadra di Spalletti ha il rammarico della mancata qualificazione agli ottavi di Uefa Champions League, in modo particolare la partita pareggiata contro il PSV che ha compromesso il passaggio del turno. La società nerazzurra ha iniziato da tempo ad 'adocchiare' i talenti che potrebbero rinforzare ulteriormente la rosa [VIDEO].

Andersen, l'Inter è in pole

I nerazzurri sono in pole per l'acquisto di uno dei calciatori più talentuosi che giocano in Italia. Stiamo parlando del difensore centrale della Sampdoria, Andersen, classe 1996.

Stando al Corriere dello Sport, la società nerazzurra potrebbero ingaggiare l'attuale difensore blucerchiato anche a gennaio versando nelle casse della società ligure 10 milioni di euro per il prestito, e 20 per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore. La Juve, che fino a poche settimane fa aveva tenuto Andersen sotto osservazione, ora sembra aver virato verso altri obbiettivi lasciando la strada spianata all'Inter che con la Sampdoria ha già chiuso un ottimo affare: quello che ha portato Milan Skriniar in nerazzurro [VIDEO].

Nerazzurri in pressing su De Paul in vista della prossima stagione

I nerazzurri, non pensano soltanto al Calciomercato di gennaio, ma anche al futuro. Ormai da tempo nel mirino dell'Inter è finito il talentuoso centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul. Stando a quanto di apprende sulle pagine di Sky Sport, l'Inter vorrebbe bruciare la concorrenza portando il centrocampista argentino a Milano a giugno, in occasione del calciomercato estivo.

Il cartellino di De Paul viene valutato dall'Udinese 25-30 milioni di euro. L'Inter al momento risulta essere in vantaggio su tutte le sue pretendenti. Il ventottenne potrebbe ricoprirebbe tutti i ruoli dell'attacco.

Oltre a De Paul, l'Inter ha messo nel mirino anche l'esperto difensore Godin attualmente in forza all'Atletico Madrid. L'uruguaiano in nove anni di Liga ha vinto ben nove trofei. L'Atletico non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo del calciatore che a giungo potrebbe arrivare a parametro zero. Si attendono sviluppi sul mercato nerazzurro, che vede sempre presenti i rumurs sul possibile trasferimento di Modric a Milano in estate.