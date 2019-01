Advertisement

Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo [VIDEO], in serie A.

Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori di qualità: Ceravolo, Trotta, Ciofani sono soltanto alcuni dei nomi caldi che si fanno in questi giorni.

Le trattative più calde: il Lecce forte su Budimir

Il Lecce è forte sull'attaccante del Crotone Budimir. Liverani ha chiesto una prima punta e, dopo i timidi tentativi per Ceravolo del Parma (che andrà probabilmente al Benevento) e Tumminello dell'Atalanta, il Lecce adesso ha lanciato l'offensiva su Budimir, per non lasciare nulla di intentato nella corsa per la serie A.

Tris di nomi per il Padova: Minelli, Andelkovic e Mbagoku. Soprattutto su quest'ultimo ci sono grandi aspettative visto che il Padova chiede a lui i gol salvezza. Si tratterebbe di un gradito ritorno nelle fila dei biancoscudati.

Interesse alto anche attorno a bomber Calaiò, ormai disponibile dopo la squalifica, corteggiato sia dal Foggia che dalla Cremonese. I lombardi dopo aver avanzato un'offerta a Ceravolo andata [VIDEO] a vuoto, sono vicinissimi a Ciofani del Frosinone e in alternativa guarda proprio a Calaiò se la trattativa con Ciofani dovesse saltare. Intanto la Cremonese ha ufficializzato l'acquisto di Soddimo.

Molto attivo il Brescia che, dopo aver sondato il terreno per l'attaccante Trotta del Sassuolo, pensa anche ad Hetemaj del Chievo e Moscati del Perugia. Il Cagliari, inoltre, avrebbe dato l'ok per la cessione di Dessena alle rondinelle.

Sarebbe un altro acquisto di grande qualità per la società di Cellino. Per la fascia sinistra invece il nome caldo per il Brescia è quello di Felicioli pronto a lasciare il Perugia dopo l'arrivo di Falzerano che proviene dal Venezia.

Il Cosenza ha chiesto Kupisz all'Ascoli e in alternativa pensa a Palumbo della Salernitana. Il Foggia per la porta è in trattativa con il Parma per uno scambio tra Bizzarri e Frattali, ma non si abbandona l'idea Scuffet che potrebbe arrivare dall'Udinese in prestito secco fino a fine stagione. Lo Spezia ha ingaggiato il giovane D'Eramo dalla Serie D, che era all'Avezzano. Insomma, sono tante le trattative di mercato in questo periodo e moltissime le voci. Non resta che attendere le ufficialità per capire meglio quali siano le strategie dei club della Serie B.