Radja Nainggolan è stato una delle delusioni di questa prima parte della stagione dell'Inter. Il centrocampista belga è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della società nerazzurra, che lo ha strappato alla Roma versando nelle casse dei giallorossi 25 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, valutati complessivamente 15 milioni di euro. Una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, con un problema muscolare che ha condizionato il ritiro ad Appiano Gentile e un infortunio alla caviglia, subito nel derby contro il Milan che gli hanno fatto saltare due gare cruciali come quelle contro Juventus e Psv Eindhoven.

La sospensione, arrivata dopo il pari contro il Chievo per un ritardo all'allenamento, e la conseguente multa potrebbero aver incrinato il rapporto. In quest'ottica c'è da registrare l'interesse [VIDEO]del Paris Saint Germain.

Nainggolan nel mirino del Psg

Il Psg ha messo gli occhi sul centrocampista belga dell'Inter, Radja Nainggolan. Il club parigino ha individuato nel ninja uno dei possibili rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Tuchel. Nonostante il rinforzo sia stato condizionato da alcuni acciacchi in questa prima parte della stagione, Nainggolan ha disputato 12 partite in campionato, di cui non tutte da titolare, mettendo a segno due reti, contro il Bologna e contro il Genoa. Anche in Champions League il belga non ha potuto esprimersi al meglio, giocando quattro partite e mettendo a segno una rete, contro il Psv Eindhoven all'andata, e saltando la sfida di ritorno contro gli olandesi e la gara di andata contro il Barcellona, al Camp Nou.

Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi vuole Nainggolan per sostituire al meglio Adrien Rabiot, ormai fuori rosa, in scadenza di contratto a giugno.

Il centrocampista francese, però, potrebbe anticipare l'addio di qualche mese avendo già un accordo con il Barcellona per un contratto da 10 milioni di euro a stagione.

L'assalto del Psg

Psg (interessato anche a Miranda [VIDEO]) che attende prima di cedere Adrien Rabiot al Barcellona per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro. Una volta ceduto, il centrocampista francese si muoverà per il sostituto. Il club parigino potrebbe offrire la stessa cifra incassata all'Inter per cercare di portare a Parigi Radja Nainggolan. Inter che, però, difficilmente accetterà visto che non vuole realizzare una minusvalenza e, dunque, potrebbe sedersi al tavolo delle trattative solo con l'inserimento di una contropartita tecnica. Un profilo che potrebbe interessare è quello di Julian Draxler. Il fantasista tedesco può giocare sia come trequartista che come mezzala in un 4-3-3.