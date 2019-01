Advertisement

Il calciomercato di Serie B [VIDEO] è già entrato nel vivo. Sono tante le società molto attive in questo periodo e si stanno creando dei veri e propri duelli per accaparrarsi alcuni giocatori importanti per la cadetteria. Tra questi, il più ricercato è senza dubbio Fabio Ceravolo, in uscita dal Parma e pronto a sposare un progetto importante in Serie B.

Da una parte la Cremonese che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha proposto a 350mila euro per sei mesi e un biennale da mezzo milione per i prossimi due campioanti all'attaccante ducale.

Dall'altra parte il Benevento che vorrebbe far tornare Ceravolo nel Sannio, dove il calciatore ha già vinto la Serie B. Alla finestra c'è anche il Lecce che nel frattempo ha acquistato il centrocampista greco Tachsidis.

Un acquisto importante, con tanta esperienza anche in Serie A, che sottolinea le ambizioni dei salentini i quali, quarti in classifica, cercano di dire la loro tra le big del campionato.

Il Lecce di Liverani è senza dubbio la sorpresa del campionato finora e sta cercando di dire la sua anche in ottica play off. Molto attivo anche l'Ascoli che cerca un nuovo portiere dopo che sia la Lanni sia Perrucchini non hanno convinto nella prima parte di stagione. I bianconeri sono sulle tracce di Milinkovic - Sevic, portiere, fratello del più famoso centrocampista Sergej, il quale gioca nella Lazio. Possibile la partenza per l'ex giallorosso Perucchini, richiesto da alcune società in Serie C. L'Hellas Verona è sulle tracce di Sprocati del Parma, mentre per la fascia sinistra il primo nome è Costa della Spal.

L'attaccante della Lazio Rossi, che non ha avuto spazio in campionato in questa prima parte di stagione, andrà al Pescara, anche se è richiesto pure dal Brescia. Le Rondinelle, però hanno virato su un altro attaccante: probabilmente arriverà Trotta dal Sassuolo. Il Carpi ha chiuso per Coulibaly dell'Udinese. Il giovane centrocamposta arriverà in prestito secco dai friulani.

Il campionato riparte il 18 gennaio

In queste settimane non si giocherà la Serie B, invece si riprenderà tra due week end quando sono previsti match interessanti e riprenderà il campionato con la prima gara del girone di ritorno. L'anticipo sarà un match molto interessante tra la capolista Palermo e la Salerniana. Tra le sfide più attese sicuramente quella tra Lecce e Benevento, all'andata finita clamorosamente con il risultato di 3-3 dopo l'iniziale 0-3 dei salentini. Il Foggia giocherà a Carpi, in quella che ad oggi sembra una vera e propria sfida salvezza. Molto interessante anche Perugia- Brescia. Il Crotone, con il rientro di Stroppa [VIDEO] cerchera di rimettersi in carreggiata per evitare una clamorosa retrocessione e lo farà già dalla sfida contro il Cittadella.