Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta [VIDEO]. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per Pucciarelli al Crotone: l'affare alla fine si dovrebbe fare, ma per il momento il calciatore e la società calabrese sembrano non aver trovato l'accordo e per questo l'ufficialità tarda ad arrivare.

Quando sarà ufficializzata la cessione di pettinari, il Lecce concretizzerà l'acquisto di Pucciarelli.

Trattative in diretta

Ore 12.03: si vocifera che Tumminello sia in viaggio verso Lecce per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.

Al momento nessuna conferma.

Ore 11.00: il Brescia piomba su Bocalon della Salernitana. La trattativa è difficile ma i lombardi vorrebbero creare una coppia da sogno per la Serie B formata appunto da Bocalon e Donnarumma. La Salernitana pensa sempre a Montalto [VIDEO] e nel caso di cessione di Bocalon, affonderebbe il colpo sull'ex Ternana.

Ore 10.12: il Cosenza ha scelto Cissè per l'attacco. Il calciatore è in uscita dalla Salernitana e sarà al Cosenza il sostituto di Baclet che sta per essere ceduto.

Ore 9.20: il Foggia è fortissimo su Marchetti. Lo scambio Marchetti- Bizzarri è più di una semplice idea. Arenata per ora la trattativa per Frattali, lasciato andare definitivamente Scuffet: il Foggia punta Marchetti in queste ore.

Ore 8.30: la Salernitana è forte su Baraye del Parma. E lui il rinforzo dei Campani per l'attacco.

L'attaccante esterno ha velocità e tecnica e si pensa che potrà inserirsi bene negli schemi di Gregucci.