Mentre il calciomercato tiene banco, [VIDEO] torna in campo la Serie B, e ovviamente tornano sugli spalti anche gli spettatori. Nelle gare che si sono giocate in questo weekend, spiccano i 10.118 spettatori di Lecce: è stato proprio il via del Mare lo stadio con più spettatori in assoluto. Al secondo posto nella classifica di giornata c'è il Padova con 8.930 presenze sugli spalti nel derby contro l'Hellas Verona vinto dai biancoscudati con un secco 3-0.

Continua a deludere, invece, il Palermo capolista con soli 6.674 spettatori nell'anticipo contro la Salernitana, vinto dalla squadra di Gregucci.

Niente "boom" di spettatori a Perugia per il big match contro il Brescia. Il dato degli spettatori (7.682) è perfettamente in linea con la media stagionale di 7.562 che colloca il Perugia al sesto posto nella classifica spettatori di serie B.

Scende lo Spezia che nel "monday night" porta allo stadio 4.869 spettatori in tutto, tra spettatori e paganti: la media dei liguri è di oltre 5.500 spettatori. Ottimi numeri a Carpi (grazie ai quasi 2 mila foggiani arrivati in trasferta) dove si raggiungono i 3.412 spettatori. Resta, però, il primato del Lecce a Carpi: 3.812 spettatori.

La classifica generale degli spettatori in Serie B

Al primo posto in questa speciale classifica resta sempre il Benevento con 11.128 spettatori. Segue il Lecce con 10.409 spettatori. Chiude il podio il Verona con 10.287 tifosi, tallonato dal Foggia che vanta 10.243 tifosi in media nelle gare che si disputano allo Zaccheria. Una curiosità: i match con più spettatori delle 4 squadre più seguite sono tutti con squadre diverse. A Benevento la gara con più tifosi è stata quella contro la Salernitana (13.622 è attualmente la gara che ha portato più tifosi in assoluto allo stadio nel campionato attuale di Serie B).

A Lecce quella contro il Palermo (12.179 spettatori), a Verona il derby contro il Padova (13.503) e a Foggia il match contro lo stesso Lecce (12.537).

Dopo le prime quattro squadre, che distano poche centinaia di spettatori, c'è distaccata la quinta in questa speciale classifica, che è la Salernitana. I campani hanno 9.651 spettatori. Nelle ultime posizioni di classifica troviamo il Carpi fanalino do coda con 2.342 spettatori, il Venezia penultimo con 3.420 ed il Cittadella terzultimo con 4.097 tifosi in media nelle gare casalinghe.

Tanti match interessanti nel prossimo turno di Serie B

Venerdì sera si giocherà Foggia - Crotone. Una sfida tra le due più grandi delusioni della Serie B: entrambe le squadre erano state costruite per raggiungere quantomeno play-off, ma adesso questa gara ha tutte le sembianze di un match salvezza.

Il Lecce giocherà a Salerno su un campo molto caldo. Il Palermo capolista giocherà contro la Cremonese che nell'ultimo turno ha bloccato sul pareggio il Pescara terzo in classifica. Match interessante infine quello tra Brescia e Spezia. E chissà se nelle gare del prossimo turno ci saranno in campo nuovi acquisti. [VIDEO]