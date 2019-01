Annuncio

Annuncio

Continuano le trattative nel Calciomercato di Serie B. Questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato si prevedono molto caldi, con numerose trattative vicine alla chiusura. Il Lecce ieri ha raggiunto l'accordo per l'acquisto del giovane Tumminello: ieri sera è stato trovato anche l'accordo col giocatore ed entro domani dovrebbe arrivare l'ufficialità. È lui il colpo in attacco, ancora una volta il Lecce ha puntato sui giovani, tralasciando le piste che portavano ai più esperti Ceravolo [VIDEO]e Trotta.

Intanto ieri giallorossi hanno ufficializzato la cessione di Armellino. Il centrocampista ex Matera approda al Monza per mezzo milione di euro. In uscita, la strada che porta Di Matteo alla regina sembra ancora percorribile, mentre Cosenza è seguito dal Catania e il centrocampista Arrigoni è vicino al Vicenza.

Advertisement

I giovani lituani Dubickas e Megelaitis andranno a fare esperienza in Serie C. Il primo è seguito dal Rimini, mentre sul secondo c'è sempre l'interesse dell'Olbia.

Resta in piedi la trattativa per Pucciarelli. Il calciatore ex Empoli, però, arriverà solo in caso di cessione di Pettinari al Crotone. Una trattativa che ha avuto una brusca frenata nei giorni scorsi, a causa del mancato accordo tra l'entourage del giocatore e i calabresi. Tumminello va a rafforzare una squadra che ha già un ottimo bottino in fase realizzativa, avendo realizzato 31 reti (terzo attacco più prolifico del campionato dopo Brescia, 37 gol, e Palermo, 32 gol).

Altre trattative di calciomercato in Serie B

Le altre trattative di Serie B coinvolgono soprattutto le squadre in lotta per salvarsi. Il Crotone si è assicurato Machach che nella prima parte di stagione era al Carpi, ma è di proprietà del Napoli.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ieri, inoltre, la società calabrese ha ufficializzato l'arrivo di Gomest della Dinamo Bucarest. Il Carpi ufficializza un tris di colpi: Koulibaly dall'Udinese, Rolando dalla Sampdoria, Crociata dal Crotone. Restando sempre in zona salvezza, il Livorno ha acquistato Kupisz dall'Ascoli e ha preso in prova Izco, ex del Crotone.

Il Benevento ha praticamente chiuso per Crisetig dal Frosinone, mentre il Brescia cerca, dopo l'arrivo di Dessena, un altro centrocampista di esperienza e pensa a Munari, ex Lecce. In attacco resta un timido interesse per Trotta del Sassuolo, ma al momento non c'è nessun accordo imminente [VIDEO]. Attiva anche la Salernitana che è vicina a Bianco del Perugia e a Baraye del Parma per l'attacco.