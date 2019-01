Annuncio

Il Calciomercato di Serie B torna a far parlare di sé. Ieri sono state tante le ufficialità [VIDEO] per le società della cadetteria: l'Ascoli ha preso il trequartista Chajia, Cosenza e Venezia hanno rafforzato la loro difesa con gli arrivi di Hristov e Fornasier. Ufficiale anche il colpo del Carpi che dall'Udinese ha preso il giovanissimo centrocampista Coulibaly.

Calciomercato, situazione Pettinari: il Venezia insidia il Crotone

L'attaccante del Lecce Pettinari era in procinto di passare al Crotone [VIDEO]ma ieri si è avuta una clamorosa svolta nella trattativa: il Venezia si è inserito cercando di strapparlo ai calabresi.

Con il Crotone non è stato ancora trovato l'accordo e allora i lagunari si sono fatti avanti. Di certo l'attaccante è in uscita da Lecce, dove non ha trovato molto spazio anche a causa di problemi fisici in questa prima parte di stagione.

Pettinari ha comunque deluso le aspettative non andando mai in gol nei primi sei mesi del campionato. Adesso sembra crearsi un vero e proprio testa a testa tra Venezia e Crotone con i calabresi che sono intenzionati a tornare forti sull'attaccante. Si prevedono ore calde nella trattativa che sicuramente avrà dei colpi di scena prima di concludersi in un verso o nell'altro.

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

La Cremonese ha ufficializzato l'attaccante Strizzolo. Resta da capire adesso se i lombardi affonderanno il colpo Ciofani, con il quale c'era già un accordo di massima nei giorni scorsi. Possibile anche che la Cremonese non acquisti più alcun attaccante. Resta in dubbio anche la posizione di Paulinho, richiesto dal Padova nei giorni scorsi.

Una vera e propria asta si sta scatenando su Calaiò, attaccante in uscita dal Parma.

Ieri si sono fatte avanti Salernitana e Cosenza e nei giorni scorsi anche il Foggia si era informato sulla disponibilità dell'attaccante. Il centrocampista Carraro va al Perugia mentre il Pescara ha definito il ritorno del regista Bruno. Il club abruzzese tratterrà fino a giugno al Centrale Gravillon che poi sarà ceduto all'Inter per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Il Livorno punta forte su Moncini, attaccante che sarà ceduto dalla Spal: la trattativa è ben avviata, ma ancora è lontana dall'ufficialità. Ieri il Livorno intanto ha ufficializzato l'arrivo di Kupisz dall'Ascoli. Il Brescia continua a cercare un centrocampista e i nomi nuovi sono quelli di Munari del Parma e Marcucci, giovane talento della Roma.