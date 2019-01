Annuncio

Nonostante non stia disputando una stagione da incorniciare Paulo Dybala [VIDEO] è l’oggetto dei desideri di numerosi top club europei per la prossima stagione. In Italia non è un mistero che Marotta farebbe carte false per portare il suo pupillo all’Inter. Operazione tutt’altro che agevole visto che la Juventus non sembra intenzionata a privarsi del suo gioiello a cuor leggero e che, in ogni caso, la concorrenza è agguerritissima. Secondo il The Sun il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta importante al club bianconero per assicurarsi le prestazione dell’argentino.

Una mossa che avrebbe spiazzato il Manchester City che aveva iniziato a sondare il terreno per ‘La Joya.’

L'interesse del Manchester City

Da quando è approdato alla corte della vecchia signora Dybala ha realizzato 54 gol in 116 presenze.

Quest’anno il suo score è tutt’altro che esaltante con due sole reti all’attivo in campionato. Un rendimento tutt’altro che potrebbe spingere la Juventus a valutare eventuale offerte faraoniche da rinvestire sul mercato con un colpo super (Mbappé). Il Manchester City aveva iniziato a muovere i fili per il calciatore sudamericano. Secondo i tabloid inglesi Guardiola aveva messo gli occhi sull’attaccante già quando era alla guida del Bayern Monaco. Il tecnico dei campioni d’Inghilterra avrebbe chiesto alla società di compiere uno sforzo per strappare il calciatore alla Juventus [VIDEO] al termine di questa stagione. A complicare i piani del tecnico spagnolo il forte interesse del Real Madrid.

Dybala, la strategia del Real Madrid

Al termine di questa stagione l’organico delle merengues sarà rivoluzionato con Florentino Perez che sembra disposto a compiere follie sul mercato per assicurarsi i migliori talenti mondiali in circolazione.

Paulo Dybala è tra i principali obiettivi dei blancos che, stando a quanto riportato dal The Sun, sono pronti a presentare una proposta importante alla Juventus che valuta l’argentino almeno 150 milioni di euro. Nello specifico il Real Madrid sembra disposto a versare 90 milioni di sterline (oltre 100 milioni di euro) per assicurarsi il talentuoso attaccante. Non è da escludere che gli spagnoli provino ad inserire nell’operazione alcune contropartite tecniche per colmare il gap rispetto alla richiesta della società di Andrea Agnelli. Da rilevare che quest’ultimo è legato al club bianconero da un contratto che scade il 30 giugno 2022 e guadagna 7 milioni di euro a stagione (bonus compresi).