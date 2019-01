Annuncio

La Juventus si appresta ad affrontare allo stadio Atleti Azzurri d'Italia l'Atalanta di Gasperini dopo aver sconfitto la Lazio di Simone Inzaghi domenica scorsa all'Olimpico. Mercoledì 30 gennaio alle 20:45 andrà in scena il match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ma su quali canali i tifosi delle due squadre potranno vedere questo bellissimo e combattuto match? Il confronto di Bergamo, come tutte le altre sfide della manifestazione tricolore, andrà in onda sulla Rai [VIDEO].

Dove vedere il match in tv

Nel dettaglio vi segnaliamo che la partita di Bergamo verrà trasmessa in chiaro su Rai 1. La Rai [VIDEO], infatti, ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi per trasmettere tutti i match della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.

Il calcio di inizio della sfida fra juventini e bergamaschi è previsto per le 20:45 mentre il collegamento con lo stadio Atleti Azzurri d'Italia inizierà una decina di minuti prima in modo da permettere ai telespettatori di assistere all'ingresso in campo delle squadre ed all'annuncio delle formazioni.

Il match, oltre ad essere trasmesso su Rai 1, sarà visibile in streaming anche su Rai Play.

Le probabili formazioni

La Juventus di Massimiliano Allegri giunge alla sfida contro l'Atalanta da capolista incontrastata del campionato di Serie A. Dall'altra parte i nerazzurri sono stati protagonisti di una bellissima rimonta con la Roma che li ha portati dallo 0-3 al 3 a 3 finale. Secondo le ultime indiscrezioni la formazione bianconera dovrebbe scendere in campo con Perin, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

L'Atalanta, invece, dovrebbe schierare Gollini, Toloi, Djimsiti, G. Mancini, Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens, Ilicic, A.Gomez e D.Zapata.

L'arbitro e le statistiche del match

L'arbitro del mach sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli mentre i suoi assistenti saranno Tonolini e Tegoni. Il quarto uomo sarà La Penna mentre al Var e all'Avar si saranno Doveri e Marrazzo.

Da rilevare che la Juventus ha eliminato l'Atalanta nelle ultime due edizioni della Coppa Italia. Nella prima circostanza agli ottavi, con il risultato di 3-2, e l'anno successivo in semifinale con una vittoria di misura per 1 a 0. L'Atalanta ha segnato 14 goal nelle ultime 16 partite disputate in Coppa Italia mentre la Juve va a caccia del record assoluto di gare consecutive senza subire goal nella competizione.