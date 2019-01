Annuncio

Prosegue l'avvincente appuntamento con la Coppa Italia: giovedì 31 gennaio andrà in scena Inter-Lazio. Si tratta di un match imperdibile e che promette colpi di scena nel suggestionante stadio San Siro. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta in Serie A: i nerazzurri contro il Torino [VIDEO], i biancocelesti contro la Juventus.

In questa partita, entrambe le squadre scenderanno in campo la voglia di riscattarsi e di conquistare il pass per accedere alle semifinali.

Chi vincerà affronterà successivamente il Milan. La partita sarà trasmessa in televisione ma esiste anche la possibilità di usufruire dello streaming online.

Dove vedere Inter-Lazio in televisione e in streaming

La sfida tra Inter e Lazio avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa interamente in chiaro su Rai Due.

La tv di Stato, infatti, detiene i diritti della messa in onda del torneo di Coppa Italia. Coloro che vorranno godersi l'evento in alta definizione, potranno impostare la tv su Rai Due HD che si trova al tasto 502 del telecomando.

Per guardare la partita [VIDEO] in diretta streaming online basterà accedere, tramite pc, alla piattaforma RaiPlay fornita in maniera completamente gratuita, oppure scaricare l'omonima applicazione su un dispositivo mobile.

Probabili formazioni Inter-Lazio

Nessuna delle due squadre intende perdere: per questa ragione sia l'Inter che la Lazio schiereranno i migliori elementi.

Sulla formazione nerazzurra vi sono ancora molte incertezze ma sembra assolutamente certa la presenza di Politano. Quest'ultimo, infatti, non potrà giocare la prossima partita di Serie A per via di una squalifica.

Pertanto, i padroni di casa dovrebbero optare per il 4-2-3 1 puntando uno tra Mauro Icardi o Lautaro Martinez in attacco. Handanovic troverà spazio in porta e dovrebbe essere supportato dai difensori D’Ambrioso, Miranda, Skriniar e Asamoah. A centrocampo dovrebbero agire Gagliardini e Brozovic i quali spalleggeranno il tridente composto da Politano, Nainggolan e Candreva.

Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi dovrebbe riproporre il suo schema di gioco preferito, il 3-5-2. In porta sarà presente Strakosha, in difesa vedremo probabilmente Radu, Wallace e Bastos mentre a centrocampo dovremmo ritrovare Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Per quanto riguarda l'attacco, sembra quasi certa la presenza del duo offensivo Correa-Immobile.

Pronostici Inter-Lazio

È difficile pronosticare chi tra queste due compagini avrà la meglio questo, perché la Coppa Italia riserva sempre delle sorprese. I bookmaker vedono i nerazzurri di Spalletti favoriti rispetto agli avversari. Un trionfo dei padroni di casa è offerto a quota 2.10 mentre quello dei biancocelesti è pagato a 3.30 volte la posta. La partita potrebbe anche risolversi ai tempi supplementari o ai rigori. Tuttavia, il pronostico più avvincente è l'under 2.50, in quanto le due squadre potrebbero concedere poco e nulla.